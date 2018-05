Vier Tote bei Attentat auf Polizeiquartier in Indonesien

Bei einem neuen Selbstmord-Anschlag in der indonesischen Großstadt Surabaya sind am Montag mindestens vier Menschen getötet worden. Nach Angaben der Polizei handelt es sich dabei um die Angreifer. Mindestens zehn Menschen wurden verletzt, darunter mehrere Polizisten. Zunächst hatte die Polizei lediglich von Verletzten gesprochen.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA (AFP/PRESIDENTIAL PALACE)

Nach den Angriffen auf drei christliche Kirchen am Sonntag war dieses Mal die Polizeizentrale von Indonesiens zweitgrößter Stadt das Ziel. Nach ersten Erkenntnissen fuhren die vier Täter mit zwei Motorrädern auf das Gebäude zu. Die Bilder einer Überwachungskamera zeigen dann eine Explosion. Vermutet wird, dass es sich bei den Tätern um Islamisten handelt.

Bei den drei Selbstmord-Anschlägen am Sonntag waren bereits mindestens 13 Menschen getötet und mehr als 40 verletzt worden. Die Bomben explodierten kurz vor Beginn der morgendlichen Gottesdienste fast zeitgleich in drei Kirchen in Surabaya. Die indonesischen Behörden äußerten sich überzeugt, dass die Anschläge von Islamisten begangen wurden, die es gezielt auf Christen abgesehen hatten. Zudem sollen alle Täter aus einer einzigen Familie stammen, darunter zwei neun und zwölf Jahre alte Kinder.