Erneut Festnahmen in der Türkei wegen Putschversuchs 2016

22 Monate nach dem Putschversuch in der Türkei dauern die Massenfestnahmen an: Die Staatsanwaltschaft ordnete am Donnerstag die Festnahme von 189 Verdächtigen an, wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu meldete. In Izmir und anderen Provinzen seien mehr als 80 Gesuchte festgenommen worden.