Allerseelen. Ein schwieriges Fest. Man soll der Toten gedenken, ihr in uns lebendes Erbe hochhalten. Aber darf man den Tod auch feiern? Wie sollen wir umgehen mit Verlusterfahrungen? In der Vollkasko-Welt des Wachstums, des Fortschritts, des Erkenntnisgewinns geht es ums Schneller-Höher-Weiter. Auftretende Schäden werden ersetzt, Schuldige verlässlich gefunden. Rückschläge sind nicht vorgesehen. Viele von uns leben in der Zivilisation so wohlbehütet, dass sie ihre Verletzlichkeit und die Brüchigkeit ihrer Existenz lange verdrängen. Der Tod ist ein Tabu, seine Administration wird in den Halbschatten verräumt. Oder noch passender in die toten Winkel der Gesellschaft.