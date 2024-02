Urteilstag im Prozess gegen Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP): Vor den Plädoyers von Anklage und Verteidigung und dem erwarteten Urteil kommen noch einmal Zeugen zu Wort. Die Kleine Zeitung berichtet live aus dem Gericht.

Der Winter gibt ein Comeback

Eine Kaltfront aus dem Westen bringt ab heute starken Niederschlag. Für Osttirol und Teile Kärntens hat die GeoSphere Austria die zweithöchste Wetterwarnung ausgesprochen, auch in Teilen der Steiermarl wird vor „kräftigem Schneefall“ gewarnt.

Warnung vor „kräftigem Schneefall“ am Abend in der Steiermark

Neuschnee und Starkregen in Osttirol und Kärnten

Wegen Stadion in Graz: Statt zu jubeln wüten Andreas Schicker und Christian Ilzer

Der SK Sturm hat mit dem Einzug ins Achtelfinale der Conference League einen weiteren sportlichen Höhepunkt erreicht. Es wäre Zeit, zu jubeln und zu genießen, zumindest für einige Stunden, ehe es im schnelllebigen Fußballgeschäft schon heute mit der Auslosung bzw. mit dem Training in Graz weitergeht. Doch die Stadion-Thematik nervt so sehr, dass Sturms Verantwortliche selbst einen historischen Erfolg nicht feiern können und wollen.

Jeder internationale Auftritt ist für Sturm als Bonus, nicht als Belastung zu bewerten (Kleine Zeitung PLUS)

US-Firma gelingt erste kommerzielle Mondlandung

Erstmals in der Geschichte der Raumfahrt ist eine kommerzielle Landung auf dem Mond geglückt. Der Lander „Nova-C“ setzte in der Nacht zu Freitag in der südlichen Region des Erdtrabanten auf. Mehr dazu hier.

Steirische Apotheke half Kärntner Diabetiker mit lebenswichtigen Medikamenten

Nach Artikel der Kleinen Zeitung meldete sich eine Apotheke nahe der Kärntner Grenze und konnte dem 73-Jährigen mit Diabetes-Medikamenten helfen. Lesen Sie mehr.

Fixzinskredite auf 30 Jahre sind jetzt günstiger als variabel verzinste Darlehen

Die Zinsen sinken: Daher gibt es jetzt günstige Angebote für Kredite, erklärt der VKI. Wegen der sinkenden Sparzinsen sei jetzt auch ein guter Zeitpunkt, Gespartes länger zu binden. Zum Artikel.

Happy Birthday, Prinzessin Estelle von Schweden

Happy Birthday, süße Prinzessin! Estelle von Schweden feiert an diesem Freitag (23. Februar) ihren 12. Geburtstag. Und wie es der Tradition entspricht, hat das schwedische Königshaus zum Ehrentag der Prinzessin neue Bilder veröffentlicht. Dieses Mal dürfen sich die Fans gleich über fünf neue Fotos und ein Video freuen.

Profitänzerin Menzinger: „Ich liebe die harte Arbeit“

Auch wenn heute ab 20.15 Uhr in der RTL-Tanzshow keine Österreicher unter den 14 Promi-Tänzern zu finden sind, ist das Land gut vertreten: Die ehemalige „Let‘s dance“-Gewinnerin Victoria Swarovski moderiert (mit Daniel Hartwich) und mit Vadim Garbuzov und Kathrin Menzinger versuchen zwei österreichische Tanz-Profis mit ihrem Schützling vor der Kamera des Privatsenders beste Figur zu machen. Mehr dazu hier.

Verzicht auf tierische Produkte, Kaffee, Stress, pausenloses Essen und den E-Scooter: Redakteurinnen und Redakteure der Kleinen Zeitung starteten ein Fastenprojekt. Lesen Sie hier über ihre Erfahrungen.