Mädchen im Chor bei den Hirten- und Krippenliedern © Universalmuseum Joanneum/N. Lackner

Wie in jedem Jahr, so berücksichtigt die Programmauswahl auch heuer wieder besondere Ereignisse: Einerseits wird mit von ihm aufgezeichneten Liedern des 100. Todestags von Peter Rosegger (1843–1918) gedacht. Dazu erklingen weitere Gesänge aus seiner Heimat, dem Mürztal. Auf der anderen Seite wird seit einigen Jahren weihnachtliche Musik unserer Nachbarländer mit in das Programm einbezogen, und so werden heuer je eine Melodie aus Ungarn und der Slowakei zu hören sein. Mit Bearbeitungen von Leopold Pateisky (1888–1950), Dirigent von 1927 bis 1933, und Ernst Ludwig Uray (1906–1988), der die Hirten- und Krippenlieder zwischen 1946 und 1970 16 Mal geleitet hat, gedenken wir des 130. Geburts- bzw. 30. Todestags der beiden Musiker. Und schließlich sei auch an den vor 60 Jahren verstorbenen Viktor Geramb (1884–1958) erinnert, der die Hirten- und Krippenliederaufführungen im Jahre 1916 mitbegründet hat.

Gleichzeitig begeht das Volkskundemuseum ein kleines Jubiläum: Seit nunmehr zehn Jahren ist die Interpretation der Hirten- und Krippenlieder jungen Musikerinnen und Musikern des Johann-Joseph-Fux-Konservatoriums unter der Leitung von Zuzana Ronck anvertraut. Die musikalische Bearbeitung liegt seit 2008 in den Händen von Anselm Schaufler, Programmauswahl und Quellenrecherche erfolgen ebenfalls seit einem Jahrzehnt unter Mitarbeit von Eva Maria Hois vom Steirischen Volksliedwerk.