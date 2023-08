Mahlzeit! Die Forderungsanmeldung von Kika/Leiter läuft mit heute aus. Am Dienstag ist der Stichtag, an dem Gläubiger ihre Forderungen beim Landesgericht in St. Pölten einbringen können. Mit Nachfristen ist der absolute Stichtag der 21. August. An diesem Tag erfolgt die Berichts- und Prüfungstagsatzung. Mehr dazu hier.

Heutige Empfehlungen:

Mordalarm in Salzburg

Dramatische Szenen ereigneten sich am Montag im Salzburger Flachau. Ein 41-jähriger Mann soll auf einem öffentlichen Ort in der Stadt Salzburg Suizid verübt haben. Als die Polizei die Witwe verständigen wollte, fanden die Beamten die 35-Jährige tot in ihrer Wohnung. Alle Informationen finden Sie hier.

Meldungen aus der Steiermark und Kärnten:

Wie Biker missbrauchten Kindern die Angst nehmen wollen

Der Verein "B.A.C.A" setzt sich für Kinder ein, die Missbrauch erfahren mussten – etwa indem sie von den Bikern aufs Gericht zur Aussage begleitet werden. Jetzt plant der gemeinnützige Verein eine Niederlassung in der Steiermark. Lesen Sie mehr. (Kleine Zeitung PLUS)

Eintausend Pferde bei kroatischen Überflutungen gerettet

In Kroatien haben sich die Wassermassen der Mur etwas beruhigt, während die Drau bei Koprivnica weiter große Sachschäden verursacht. 150 Pferde sollen vergangene Nacht von Wassermassen eingeschlossen sein und dem Ertrinkungstod ausgeliefert gewesen sein. 1000 Pferde konnten aus einem Naturpark in Sicherheit gebracht werden. Lesen Sie mehr.

Tote nach zweifachem Raketenangriff auf ukrainisches Wohnviertel

Zwei Raketen sollen ein Wohnviertel getroffen haben. In Pokrowsk seien nach zwei aufeinanderfolgenden Raketenangriffen mindestens acht Menschen getötet worden, darunter fünf Zivilisten. Ersthelfer, die Verletzte nach der ersten Rakete retten wollten, wurden durch die zweite getötet. Lesen Sie hier.

© AP

"Exorzist"-Regisseur William Friedkin verstorben

Am Montag verstarb der US-Filmemacher mit 87 Jahren in seiner Heimat Los Angeles. Er wurde 1973 nach der "Exorzist"-Veröffentlichung bekannt als Regietalent, der Film gilt bis heute als einer der gruseligsten Filme aller Zeiten. Weitere Infos finden Sie hier.

UEFA: Kein Champions-League-Spiel in Graz

Sturm-Präsident Jauk ist genervt über die aktuelle Entscheidung der UEFA, dass kein Champions-League-Spiel in der Grazer Merkur-Arena ausgetragen werden darf. Wenn Sturm die Hürde PSV Eindhoven nehmen würde, müsse die Mannschaft Klagenfurt ausweichen. Mehr Infos finden Sie hier.

Unwetter bei Konzert: Beyoncé lässt U-Bahn länger fahren

Am Sonntag musste US-Superstar Beyoncé ihr Konzert wegen Starkregen mit zwei Stunden Verspätung starten. Damit ihre Fans sicher nach Hause kommen würden, nahm die Sängerin kurzerhand 100.000 Dollar in die Hand und sorgte damit dafür, dass die U-Bahnen in der US-Hauptstadt Washington eine Stunde länger fahren würden. Lesen Sie mehr.

Boom bei Katzen, die alle unheilbar krank sind

Tierschutzvereine und Tierärztekammer orten anlässlich des heutigen Weltkatzentags einen Boom bei Schottischen Faltohrkatzen, obwohl deren Erwerb, Zucht, Weitergabe und Import in Österreich verboten sind. Aus gutem Grund, denn sie leiden unter einem folgenschweren Gendefekt. Mehr dazu lesen Sie hier.

Meine Empfehlung: Plakolm bringt Aktienpension für junge Leute ins Spiel

Jugedstaatssekretärin Claudia Plakolm nimmt sich ein Beispiel an der deutschen CDU. Diese befürwortet das Konzept einer Aktionpension als Vorsorge für junge Menschen. So soll das österreichische Pensionssystem entlastet werden. Mehr Informationen finden Sie hier.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Dienstag!

Verwaltung von Push-Mitteilungen