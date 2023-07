Vor allem in Südkärnten wüteten wieder starke Unwetter. Der Bezirk Völkermarkt wurde dabei am schwersten getroffen. Menschen sollten in Häusern bleiben, während es 250 Einsätze an 500 Einsatzorten gab. Ein 9-jähriger Bub wurde sogar von einem Baum getroffen und liegt derzeit auf der Intensivstation. Wir halten Sie im Live-Blog auf dem Laufenden.

Eine der gravierenden Folgen der starken Unwetter © fok

Das steckt hinter den weltweiten Temperaturrekorden: Experte analysiert

An­dau­ern­de Hit­ze­wel­len set­zen den Men­schen der­zeit fast über­all zu. Und der Som­mer 2023 hat noch ei­ni­ges in petto. Mehr dazu hier. (Kleine Zeitung Plus)

Edtstadler verurteilt Russlands Krieg im UNO-Sicherheitsrat

Es ist die erste Stellungnahme eines österreichischen Regierungsmitglieds vor dem UNO-Sicherheitsrat seit dem Beginn von Russlands Invasion. Mehr dazu hier.

EU- und Verfassungsministerin Karoline Edtstadler © APA/GEORG HOCHMUTH

Heutige Empfehlungen:

Bei Brand auf Bauernhof: Zwei Feuerwehrleute verletzt, Kühe und Schafe verendet

Bei einem Bauernhofbrand in Niederösterreich sind am Dienstag 24 Tiere verendet. Zwei Feuerwehrleute mussten ins Spital gebracht werden. Mehr dazu hier.

ÖBB: Sitzplatzreservierung bestätigt, Waggon fehlte allerdings

Der Ärger bei ÖBB-Reisenden wird immer größer. Reservierungen klappen nicht, gebuchte Sitzplätze gibt es nicht, weil Waggons fehlen. Mehr dazu hier.

Meldungen aus der Steiermark und Kärnten:

Schiffbrüchiger überlebt mit seinem Hund drei Monate im Pazifik

Was tun, wenn man drei Monate auf offener See treibt? Warten, rohen Fisch essen und Regenwasser trinken. So hat Tim Shaddock die Zeit überlebt. Mehr dazu hier.

Südsteirer schwitzen im Death Valley: "Als ob man vor einem Heizstrahler steht"

Manche Touristen fahren aktuell bewusst ins "Tal des Todes", um Schnappschüsse zu machen. Fünf Südsteirer wurden ebendort hingegen von der extremen Hitze überrascht. Mehr dazu hier.

Markus, Georg, Martin, Daniel und Stefan im Death Valley © KK / Privat

Urlauberfamilie nahm Amphoren aus der Spätantike mit nach Kärnten

Kinder aus Villach tauchten 2019 vor Rhodos Bruchstücke von Amphoren herauf und nahmen sie mit. Familie hielt sie für wertlose Souvenirs. Es drohen bis zu zehn Jahre Haft. Mehr dazu hier.

Stars, die uns lieb, wert und vor allem teuer sind

Kartenpreise für Superstars wie Bruce Springsteen, der heute in Wien spielt, sind oft extrem hoch. Das liegt aber nicht nur an den Künstlern. Mehr dazu hier. (Kleine Zeitung Plus)

Bruce Springsteen bespielt heute das Wiener Ernst-Happel-Stadion. © APA/AFP/Ritzau Scanpix/LISELOTTE

Meine Empfehlung: Alkohol, Fußball und putzige Krokodile

Mads Mikkelsen, Krokodile, Fußball und einen Sommer, der an längst vergangene Tage erinnert, kann man heute wahlweise im TV bewundern. Zu den heutigen TV-Tipps geht's hier.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Dienstag!

