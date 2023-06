Noch ist vieles unklar, die Ermittlungen laufen auf Hochtouren: In einem Haus im steirischen St. Peter am Kammersberg wurden Dienstagabend drei Leichen gefunden. Laut ersten Ermittlungen handelt es sich bei den Toten um ein Ehepaar und eine deutsche Urlauberin. Alle drei Leichen wiesen Schussverletzungen auf. Wir halten Sie auf dem Laufenden.

Ab 2024: Extrem-Rasern wird künftig das Auto abgenommen

Ab März 2024 sollen Fahrzeuge von Rasern beschlagnahmt und versteigert werden können. Strengere Vorgaben bei der Führerschein-Abnahme kommen ab Oktober 2023. Das Paket wird nun dem Parlament vorgelegt. Mehr dazu hier.

Staatsbegräbnis für Berlusconi mit 2300 Gästen in Mailand

Auf dem Domplatz wurden bereits zwei Großbildschirme aufgestellt. Erwartet werden tausende Menschen, um dem viermaligen Premierminister und Medienzar die letzte Ehre zu erweisen. Mehr dazu hier.

Heutige Empfehlungen:

Meldungen aus der Steiermark und Kärnten:

Bub wie Hund gehalten: Weitere Festnahme

Die Mutter soll den Kontakt zum getrennt lebenden Vater des Buben unterbunden haben. Auch eine 40-Jährige aus dem Umfeld der Mutter sitzt inzwischen in Untersuchungshaft. Mehr dazu hier.

Wie geht's mit den Zinsen weiter? Pause in den USA, EZB dürfte nachlegen

Die US-Inflationsrate ist im Mai mit vier Prozent auf niedrigsten Stand seit März 2021 gefallen. Die US-Notenbank Fed dürfte bei ihrer heutigen Zinssitzung keine weitere Zinsanhebung beschließen. Zum Artikel.

Erstmals eine Eurovisionsshow mit Gabalier vom Wörthersee

Eine sommerliche Nacht der Promikinder: Die "Starnacht am Wörthersee" am 8. Juli wird erstmals zur Eurovisionsshow. Laura Bilgeri hat dabei ihre TV-Premiere als Popsängerin. Hier die ersten Infos zum Event.

Andreas Gabalier kommt am 8. Juli an den Wörthersee. © EXPA/ Eibner-Pressefoto

"Ehepaar wollte nach acht Wochen die Scheidung"

Bei Scheidungen gibt es nichts, was es nicht gibt. Rechtsanwältin Tanja Gewolf-Mulley und Rechtsanwalt Peter Riedel aus Klagenfurt geben spannende Einblicke. Jeder von ihnen hat mehr als 100 Scheidungen abgewickelt. Hier geht's zum Artikel.

Zwischen Schildkröten, Badehose, einem Malheur und Traumdestinationen

Österreichs Überflieger Stefan Kraft gibt Einblicke in seine kleine Weltreise von Bali über Sydney, Hawaii, Los Angeles bis nach Paris. Geschwitzt wird diese Woche in der Villacher Alpenarena. Mehr dazu hier. (Kleine Zeitung PLUS)

Stefan Kraft auf Urlaub. © KK/Privat

Wo jeden Tag Tausende Orchideen ihre Blüten öffnen

Im Nordosten Sloweniens hat einer der größten Orchideen-Produzenten Europas Wurzeln geschlagen. Wer ein paar entspannte Momente in tropischer Atmosphäre verbringen möchte, kann durch den Schaugarten wandeln. Mehr dazu hier.

Meine Empfehlung: Wie Sie heute zu Ihrer Photovoltaik-Förderung kommen

320 Millionen Euro von in Summe 600 Millionen Euro an Förderbudget sind bereits weg. Am heutigen Mittwoch kann wieder um eine Förderung für eine PV-Anlage angesucht werden. Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Mittwoch!

Verwaltung von Push-Mitteilungen