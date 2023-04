Mahlzeit!

Nach der Landtagswahl ist vor der Wahl der Koalitionspartner: In Salzburg sollten heute die Weichen für die nächsten fünf Jahre gestellt werden: Nach Sondierungsgesprächen wollte die ÖVP heute entscheiden, ob sie mit FPÖ oder SPÖ in vertiefende Koalitionsverhandlungen gehen will. Nun möchte Landeshauptmann Haslauer der SPÖ noch bis Dienstag Bedenkzeit geben, ihre Entscheidung zu überdenken, ob sie nicht doch mit der FPÖ koalieren wollen.

Skurriler Lost & Found Index von Uber

Am häufigsten vergessen Fahrgäste ihr Telefon, die Geldbörse und ihre Schlüssel, manchmal fallen Verlustmeldungen aber viel skurriler aus, geht aus dem "Uber Lost & Found Index 2023" hervor. Dort sind auch ein Hamster, eine Nebelmaschine und ein Kreuz mit der Asche einer Verstorbenen gelistet sowie ein laut dem Kunden "wichtiger Schwangerschaftstest". Zum Artikel.

Heutige Empfehlungen:

Spektakuläre Lost Places in Kroatien

Küste, Inseln, Hinterland: Die Lost-Places-Experten Georg Lux und Helmuth Weichselbraun gehen in ihrem neuen Buch "Lost Places in Kroatien" auf Spurensuche im Urlaubsparadies. Sie dokumentieren die Geschichte und den Verfall luxuriöser Villen, bizarrer Industrieruinen und stiller Kriegsrelikten.

ÖFB-Cup-Finale und "Wörthersee autofrei" an einem Tag: Wo es sich staut

Den Bereich rund um Wörthersee Stadion und Wörthersee sollte man am Sonntag mit dem Pkw meiden. Gleich mehrere Straßen sind gesperrt. Schon auf der Autobahn ist mit Verzögerungen zu rechnen.

Weitere Meldungen aus der Steiermark und Kärnten:

Türkischer Präsident Erdoğan sagt Wahlkampfauftritte wegen Krankheit ab

Schon seit zwei Tagen muss der 69-Jährige nach einem Schwächeanfall seine Wahlkampfauftritte in Anatolien streichen. Erdoğans gesundheitliche Probleme offenbaren eine politische Schwäche.

Riesiger Felsbrocken rutscht wenige Meter an Lokal und fahrendem Auto vorbei

Eine Portion Glück hatten mehrere Menschen in Südtirol. Ein riesiger Felsbrocken rutscht nur wenige Meter an einer Pizzeria und einem Pub vorbei, um darauf ein vorbeifahrendes Auto nur knapp zu verfehlen. Eine Kamera zeichnete alles auf.

"Wiener Zeitung": Letzte Ausgabe am 30. Juni, Dutzende Kündigungen

Von 1703 bis 2023 ist die "Wiener Zeitung" erschienen, am 30. Juni kommt die letzte Ausgabe der ältesten Tageszeitung auf den Markt, ab 1. Juli beginnt ein neues Zeitalter als reines Onlinemedium.

Konsumentenkredite: Hohe Spesen bei Änderung des Kreditvertrages

Wer sich seinen bestehenden Kredit aufgrund der steigenden Zinsen nicht mehr leisten kann, zahlt bis zu 300 Euro Spesen für die Änderung des Vertrags. Das sind die Ergebnisse des aktuellen Bankenmonitors der Arbeiterkammer.

Charles Leclerc begeistert die Fans mit einem eigenen Lied

Formel-1-Vizeweltmeister Charles Leclerc ist von der positiven Resonanz auf den ersten von ihm veröffentlichten Song "sehr überrascht". Der klassische Instrumentalsong zeigt das Klaviertalent des Monegassen:

Brendan Fraser über "The Whale": "Ich bin ein gutes Pferd"

Brendan Fraser ist ein sympathischer Star. Nach einer Auszeit von Hollywood ist er jetzt mit dem Drama "The Whale" wieder voll da. Wir trafen den Oscarpreisträger vor der Romy-Gala letzte Woche zum Gespräch. (Kleine Zeitung PLUS)

Meine Empfehlung: Wie zwei junge Frauen in die Fänge radikaler Islamisten gerieten

Der "Islamische Staat" ist seit 2019 militärisch besiegt. Doch die Narben, die die Terroristen mit ihrer Schreckensherrschaft in Syrien und dem Irak und Anschlägen in Europa hinterlassen haben, sind immer noch präsent. Auch bei den Familien von Sabina und Sara. Sabina zieht im April 2014 in den IS. Saras Verschwinden wird erst vor wenigen Wochen öffentlich. Beide Mädchen (15) wurden zu Opfern radikaler Islamisten. Ihre Mütter erzählen uns, wie sie diesen Albtraum durchleben. Zum Dossier.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag!

