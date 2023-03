Mahlzeit! In Niederösterreich ist der Landtag zur konstituierenden Sitzung zusammengetreten. Unter anderem wählt er die neue schwarz-blau dominierte Landesregierung. Nicht einmal ihr Bündnispartner, die FPÖ, hat für Johanna Mikl-Leitner gestimmt. Wir berichten live von der Landtagssitzung in Niederösterreich.

Wie Sie heute zur Förderung für Ihre Photovoltaikanlage kommen

Heute um 17 Uhr startet die Förderung des Bundes für Photovoltaikanlagen - beantragen kann man diese online im Rahmen des ersten Fördercalls. Was sich verändert hat und worauf man achten muss.

Interner Streit um Verbrenner überschattet den Wirtschaftsgipfel

Überschattet von der Verbrennerdebatte, geht es beim heutigen EU-Gipfel um Ukraine, Energie und Wirtschaft. Österreich macht Druck bei der Migration. (Kleine Zeitung PLUS)

Meldungen aus der Steiermark und Kärnten:

Mehr Empfehlungen

15 Minuten lang: Pflegerin wurde von Kollegen auf OP-Tisch fixiert

Eine Pflegerin soll Ende Februar im Landeskrankenhaus Hall in Tirol unter einem Vorwand von vier Kollegen auf einem Operationstisch liegend fixiert und 15 Minuten lang festgehalten worden sein. Laut den mittlerweile suspendierten Mitarbeitern soll es sich um einen "Scherz" gehandelt haben.

Orang-Utans genießen das frühlingshafte Wetter

Nicht nur wir freuen uns über die frühlingshaften Temperaturen, auch die Orang-Utans im Tiergarten Schönbrunn erobern wieder ihre Außenanlage © Daniel Zupanc

Kreditzugang für ältere Personen wird vereinfacht

In den vergangenen Jahren hatten ältere Personen häufig Schwierigkeiten, überhaupt noch an einen Kredit zu kommen. Was sich ab 1. Mai für Kreditnehmerinnen und Kreditnehmer ändert und was für Erbinnen und Erben gilt. Ein Überblick.

Flossen hoch und frische Kritiken von der Diagonale

Stefanie Reinsperger träumt von Meerjungfrauen-Glamour, Anna Suk träumt davon, sie selbst zu sein: erste Höhepunkte und Premierenkritik vom Festival des heimischen Films in Graz. Zum Liveblog.

Stefanie Reinsperger und Julia Franz Richter: Dream Team in Franziska Pflaums Film "Mermaids Don't Cry" © Filmladen

Diese Mini-Villa hat es kunterbunt hinter der Fassade

Müssten Pippi, Herr Nilsson und Kleiner Onkel sesshaft werden, dann wäre dieses 42 Quadratmeter große Sommerhaus mit dem runden Fenster, den vielen Eingängen und den bunten Wänden wohl ein heißer Tipp. (Kleine Zeitung PLUS)

Palast in Monaco äußert sich zu Trennungsgerüchten

Trennungsgerüchte um Fürst Albert und Fürstin Charlène halten sich seit Jahren hartnäckig. Das Paar gibt nur selten dazu Statements ab, nun machte der Palast eine überraschende Ausnahme.

Meine Empfehlung: Long Covid bei Jugendlichen: "Die Stiegen in die Wohnung müssen wir ihn hinauftragen"

Alexander ist 13 Jahre alt, sportlich, spielt eigentlich in einem Volleyballverein. Doch Long Covid hat sein Leben massiv verändert. Angefangen hat es mit ganz einfachen Symptomen im Oktober 2022.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag!

Verwaltung von Push-Mitteilungen