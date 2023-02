Mahlzeit! Das Wetter spielt auch diese Woche wieder verrückt. In der Obersteiermark sorgen Neuschnee und starker Wind für Probleme auf den Straßen. In Kärnten steigt derzeit die Lawinengefahr, es herrscht Lawinenwarnstufe 3. Bereits drei Todesopfer sind heuer in Kärnten und Osttirol zu beklagen. (Kleine Zeitung PLUS)

"Konkurrenzlos klar": Was den Erfolg der neuen FPÖ ausmacht

Die FPÖ konnte vom Frust in der Bevölkerung am meisten profitieren. Nicht zuletzt, weil sie bei komplexen Themen wie Corona, Asyl oder Russland-Sanktionen klar positioniert ist. Zum Artikel.

Sven Hergovich: Neues "Wunderkind" der SPÖ Niederösterreich

Der 34-jährige AMS-Manager übernimmt nach dem Abgang von Franz Schnabl die SPÖ Niederösterreich. Mehr dazu hier.

Oberösterreicher soll Kindesmissbrauch in Ostasien beauftragt haben

Seine Opfer sollen zwischen zwei Monaten und sechs Jahren alt gewesen sein. Online soll er Frauen angewiesen haben, die Kinder zu missbrauchen und via Livechat zugesehen haben. Zur Meldung.

Erwin Pröll übt überraschend Kritik an Mikl-Leitner

Altlandeshauptmann Pröll widersprach in der ZiB 1 der Erzählung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, wonach jetzt schon klar sei, dass externe Faktoren für die Wahlschlappe verantwortlich seien. Mehr dazu hier.

Roswitha Stadlober: "Unser Ziel sind vier bis sechs Medaillen"

ÖSV-Präsidentin Roswitha Stadlober schickt Österreichs Ski-Team "nicht als Topfavoriten" zur WM nach Courchevel und Meribel. Aber die ehemalige Slalomläuferin sieht den Männer-Slalom als Medaillenbank. Hier geht zum Artikel.

Geheimnis gelüftet: Ex-Starmaniacs singen für Österreich

Steirerin und Wienerin sind die rot-weiß-rote Hoffnung für den Eurovision Song Contest (ESC) in Liverpool: Teya hat serbische Wurzeln, Salena stammt aus Leoben. Beide nahmen an "Starmania 21" im ORF teil. Radiopremiere des Lieds am 8. März! Wir hörten vor.

Wie der Diskonter Action in der Krise neue Kunden gewinnt

Der Non-Food-Diskonter Action wird noch heuer seine 100. Filiale in Österreich eröffnen. Niedrige Preise und analoge Überraschungsmomente sind Geschäftsstrategie – so profitiert das Unternehmen indirekt von der Teuerung. Mehr dazu. (Kleine Zeitung PLUS)

Immobilien verschenken statt vererben: Wie viel kostet das?

Was Sie bei der Übertragung Ihres Vermögens schon zu Lebzeiten wissen sollten und womit Beschenkte im Streitfall rechnen müssen. Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Thema. Hier geht es zum Artikel.

J.Lo-Ex Marc Anthony heiratete Model Nadia Ferreira

Der Sänger und das Model gaben sich im Rahmen einer Feier in Miami das Jawort. Mit dabei waren zahlreiche Freunde und Wegbegleiter des Paares, darunter Fußballstar David Beckham und Schauspielerin Salma Hayek. Zum Artikel.

Marie Kondo: "Ich habe es irgendwie aufgegeben, aufzuräumen"

Sie gilt als die Ordnungsexpertin schlechthin: Marie Kondo. Doch nun erklärt die Japanerin in einem Interview, dass es auch wichtigere Dinge im Leben (mit Kindern) gibt als Ordnung. Hier lesen Sie mehr dazu.

