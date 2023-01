Mahlzeit! Nachdem Deutschland der Ukraine Leopard-2-Kampfpanzer zur Verfügung stellen wird, stehen weitere Lieferungen im Raum. Die USA und Frankreich überlegen, der Ukraine moderne Jets zur Verfügung zu stellen. Deutschlands Bundeskanzler Olaf Scholz schloss nach der Panzer-Zusage eine Lieferung von Kampfjets aus. Hier lesen Sie mehr.

Wo Antisemitismus in Österreich verbreitet ist

Heute ist der internationale Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust. 78 Jahre nach der Befreiung von Auschwitz setzt sich Antisemitismus über ideologische Grenzen hinweg.

Warum Van der Bellen einen FPÖ-Kanzler nur schwer verhindern könnte

Der Bundespräsident kann frei auswählen, wen er zum Bundeskanzler ernennt. Trotzdem wäre ein Veto gegen eine nicht genehme Person machtpolitisch ein Drahtseilakt. Eine Analyse von Ernst Sittinger. (Kleine Zeitung PLUS)

"Der Vereidigte und sein Assist für Herbert Kickl" – die Morgenpost von Chefredakteur Hubert Patterer (Kleine Zeitung PLUS)

Bundespräsident Van der Bellen bei der gestrigen Angelobung © APA/ROLAND SCHLAGER

Androsch verabschiedet sich mit Kritik aus dem Kulturhauptstadt-Komitee

Zu wenig regionale Inhalte und ein zu enger Zeitplan: "Salzbaron" Hannes Androsch verabschiedet sich mit viel Kritik aus dem prominenten Personenkomitee für die Europäische Kulturhauptstadt 2024. (Kleine Zeitung PLUS)

Mit fünf Kindern im Weinkeller gehaust: Reichsbürger verhaftet

Der Mann – es dürfte sich um einen "Reichsbürger" handeln – soll sich in dem Weinkeller verbarrikadiert haben, er wurde in Folge vorläufig festgenommen und wird angezeigt.

Sollte man beim Rodeln einen Helm aufsetzen?

Das Kuratorium für Verkehrssicherheit rechnet heuer mit 300 Rodelunfällen in der Steiermark. Auch Alpinpolizei und Rodelbahn-Chef Georg Bliem warnen vor unterschätzter Gefahr. Nur 37 Prozent tragen einen Helm. (Kleine Zeitung PLUS)

Der Kulm ist startklar für die Überflieger und Tausenden Fans

Schanze frei: Stefan Kraft und Co. gehen am Kulm auf Weitenjagd. Heute ist Qualifikation, Samstag und Sonntag wird um Weltcuppunkte geflogen. Online-Tickets gibt es im Vorverkauf vergünstigt. Regionalredakteur Christian Huemer hat die wichtigsten Infos rund ums Event zusammengefasst. (Kleine Zeitung PLUS)

Ziiiieeehhh.... Tausende Fans werden die Skiflieger am kommenden Wochenende anfeuern © GEPA pictures

"Aufgeheizte Preisdiskussion": Beinhartes Match um das Supermarktregal

Die Teuerung führt gerade zu vielen Verschiebungen in den Supermarktregalen. Markenartikel-Hersteller sehen sich gegenüber den Eigenmarken des Handels benachteiligt. Wirtschafts-Redakteurin Claudia Haase hat recherchiert. (Kleine Zeitung PLUS)

"Avatar 2" rutscht auf Weltrangliste auf fünften Platz vor

Der zweite Teil der Avatar-Saga hat bisher rund 2,054 Milliarden Dollar in die Kinokassen eingespielt. Der Film überholte nun "Avengers: Infinity War" im Ranking.

Schnappt sich Mikaela Shiffrin am Wochenende den Rekord und die Kugel?

Ausgerechnet am Schauplatz ihres Weltcupdebüts könnte Mikaela Shiffrin dieses Wochenende zu Rekordmann Ingemar Stenmark (86 Weltcupsiege) aufschließen. Hier lesen Sie mehr.

Schauspieler Jeremy Renner rettete seinem Neffen vermutlich das Leben

Jeremy Renner wurde im Zuge eines Unfalls von seinem eigenen Schneepflug überrollt und lebensgefährlich verletzt. Ein Unfallbericht soll nun zeigen, was am Neujahrstag wirklich geschah.

Lese-Empfehlung: Starkes Übergewicht kann bereits bei Kindern Fettleber verursachen

In Österreich gelten 250.000 Kinder und Jugendliche als übergewichtig. Übergewicht führt nicht nur zu Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen sowie psychischen Problemen, sondern auch zu Leberschäden – und das schon in jungen Jahren. Hier lesen Sie mehr.

