Mahlzeit! Zwei Jahre ist es mittlerweile her, dass die ersten Corona-Impfungen in Österreich verabreicht wurden. Der Infektiologe Christoph Wenisch war einer der ersten Menschen des Landes, der gegen Covid-19 geimpft wurde. Sein Foto mit empor gestreckte Faust schaffte es sogar auf die Startseite der Homepage der "New York Times". Im Interview mit meiner Kollegin Martina Marx spricht er über die Lehren aus fast drei Jahren Pandemie (Kleine Zeitung PLUS).

Das Bild von Christoph Wenisch ging um die Welt © APA/GEORGES SCHNEIDER

Vom Kuna zum Euro: Was Sie zum Währungswechsel am 1. Jänner wissen müssen

Der Countdown läuft: Am Sonntag bekommt Kroatien mit dem Euro eine neue Währung. Auch in Österreich werden Kuna umgetauscht. Hier lesen Sie alle Informationen.

Diese Förderungen fallen 2023 für Autofahrer weg - und was sich noch ändert

2023 werden die Auto- und Motorradfahrer kräftig zur Kasse gebeten: Förderungen fallen weg und Spritpreise sowie die Tarife für Strafen steigen. Hier finden Sie die Änderungen zusammengefasst.

Verteidigungsministerin Tanner warnt vor Blackouts in Teilen der EU

Die Wahrscheinlichkeit eines Blackouts in Teilen der EU in naher Zukunft sei sehr groß, sagt Verteidigungsministerin Klaudia Tanner. "Wir müssen uns in Österreich und in Europa auf Blackouts vorbereiten."

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner © APA/HELMUT FOHRINGER

Aktuelle Meldungen aus der Steiermark und Kärnten:

Happy End in Kärnten: "Wir werden die Lebensretter unseres Babys nie vergessen"

Vor zehn Jahren wurde einem Baby aus Mazedonien in Klagenfurt das Leben gerettet. Damit Arijon überleben kann, kam seine Mutter damals nach Kärnten. Jetzt meldet sie sich voller Glück aus der Heimat. (Kleine Zeitung PLUS)

Arijon – der kleine Kämpfer feierte heuer seinen zehnten Geburtstag © KK/Hassler/Kleine Zeitung

Christbaum und Co.: Wie Sie den Rest vom Fest richtig trennen

Rund um Weihnachten und Silvester verursachen die Steirerinnen und Steirer um 20 Prozent mehr Abfall als in den Monaten davor. Kollegin Anna Stockhammer erklärt die richtige Mülltrennung (Kleine Zeitung PLUS).

In den USA: "Historischer Schneesturm" forderte bereits mehr als 50 Tote

Der arktische Wintersturm "Elliott" forderte in den USA mindestens 50 Menschenleben. "Der Sturm lässt nach, aber wir sind noch nicht über den Berg", sagt Kathy Hochul, die Gouverneurin Bundesstaats New York.

Ab 13 Uhr: Das Finale des Riesentorlaufs am Semmering

dddddddd Ab 13 Uhr startet der zweite Durchgang, wir berichten natürlich live.

Auftakt zur 71. Vierschanzentournee

Am morgigen Mittwoch startet die 71. Vierschanzentournee und Österreichs Skispringer kämpfen dabei um den ersten Gesamtsieg seit acht Jahren.

Gefühlswallungen allerorts: Was die neue "Sisi" bietet

Dem Kaiser bleibt auch nichts erspart: Kollegin Susanne Rakowitz bietet Ausblick auf die zweite Staffel der Serie „Sisi“, die heute und morgen Abend im ORF zu sehen ist.

Leseempfehlung: Chronologie der Polit-Skandale 2022

In einem Jahr kann tatsächlich viel passieren. 2022 brachte Österreich eine Kronzeugin gegen eine Ex-Ministerin, einen gesprächigen Beschuldigten, betrunkene Personenschützer und vieles mehr. Politik-Redakteur Maximilian Miller hat einen übersichtlichen Rückblick auf ein erneut turbulentes politisches Jahr veröffentlicht.

