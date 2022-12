Leseempfehlungen zum Wochenstart

Nach WM-Aus: Die Realität holt England einmal mehr ein

Die Erwartungshaltung in England ist wieder einmal riesengroß gewesen. Doch es gibt einige gute Gründe, warum die „Three Lions“ wieder keinen Titel gewonnen haben.

Eva Kaili: Jahrelang aufgestiegen und rasend schnell abgestürzt

Das EU-Parlament kommt heute Montag in Straßburg zur ersten Plenarsitzung seit Bekanntwerden des Korruptionsskandals um Vizepräsidentin Eva Kaili und weitere Abgeordnete und Mitarbeiter zusammen. Wir gehen der Frage nach: Wer ist Eva Kaili?

Die 44-jährige Abgeordnete der sozialdemokratischen Fraktion im EU-Parlament wurde am Freitag festgenommen.

Internorm-Miteigentümer: "Förderungen bremsen die Schwarzarbeit"

Internorm gehört zu den führenden Fensterherstellern Europas. Die rege Bau- und Sanierungsaktivitäten sorgt für ein Rekordergebnis. 25 Prozent davon gehen an die Belegschaft, erzählt Internorm-Miteigentümer Christian Klinger. (Kleine Zeitung PLUS)

Lichtblick: Die Sonne geht ab sofort wieder später unter

Weil die Sonne aber heute noch später aufgeht, werden die Tage zunächst noch kürzer. Das Gute: Im Gegensatz zum Nebel der letzten Wochen wird die Sonne in den nächsten Tagen sogar öfter zu sehen sein.

Paket-Flut vor Weihnachten: Wo ist mein Packerl und wer haftet?

Paket unauffindbar oder beschädigt? Hier erfahren sie alles über eine gängige Diebesmasche, bis wann Sie Geschenke verschicken müssen und was Sie tun können, wenn es Probleme gibt. (Kleine Zeitung PLUS)

Aktuelle Meldungen aus Kärnten und der Steiermark:

Covid-Erkrankung könnte das Hirn schneller altern lassen

Dass eine Covid-19-Erkrankung auch die kognitiven Fähigkeiten beeinflussen kann, ist vielfach beschrieben, vor allem in Zusammenhang mit Long Covid. Doch auch Alterungsprozesse könnten befeuert werden.

"The Price of Glee": Die Schattenseiten des Erfolges zeigen tiefe Abgründe auf

Die Dokumentation arbeitet die tragischen Todesfälle des "Glee"-Casts auf. Die Musical-Serie erfreute sich von 2009 bis heute an großer Beliebtheit. "The Price of Glee" soll ab 16. Januar 2023 auf ID und Discovery+ zu sehen sein.

"Die Ärztin" im Schauspielhaus Graz: Frau Professor Bernhardi

"Die Ärztin" am Schauspielhaus Graz überführt Schnitzler virtuos in aktuelle Identitätsdiskurse. Hier geht es zur Nachtkritik. (Kleine Zeitung PLUS)

Die Bühne in „Die Ärztin" erinnert an Gitterstäbe eines monumentalen Käfigs

Meine Empfehlung: Die lustigsten Tierbilder des Jahres stehen fest

Die "Comedy Wildlife Photography Awards" küren alljährlich die lustigsten und kuriosesten Bilder aus dem Reich der Tiere.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Start in die neue Woche!

