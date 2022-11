Mahlzeit! Die Farbe Orange hat mit dem heutigen Tag eine ganz besondere Bedeutung. Mit dem 25. November startet die UN-Kampagne "Orange The World", die seit 1991 auf Gewalt gegen Frauen aufmerksam macht. 28 Femizide gab es in diesem Jahr in Österreich bereits eine erschreckend hohe Zahl, die jährlich steigt.

Vom 25. November, dem internationalen Gedenktag für alle Frauen und Mädchen, die Opfer von Gewalt wurden, bis zum 10. Dezember, dem internationalen Tag der Menschenrechte, soll die leuchtende Farbe auf das Thema aufmerksam machen. International initiieren Sozialclubs, Künstler und Aktivisten besonderen Aktionen.

Paket zu "Orange the World":

Singen die Iraner jetzt ihre Nationalhymne oder bleiben sie wieder stumm?

Auch an Tag sechs der Fußball-Weltmeisterschaft bleibt es spannend. Acht Mannschaften kämpfen am Rasen wieder um den Sieg. Den Anfang machen Iran und Wales, um 14 Uhr folgen Gastgeberland Katar und Senegal, um 17 Uhr wollen Niederlande und Ecuador siegreich vom Platz gehen und um 20 Uhr kicken England und die USA.

Unser WM-Paket zur Übersicht:

Wir halten Sie täglich über die wichtigsten Spiele, Ergebnisse und sonstige Besonderheiten auf dem Laufenden. Lesen Sie das Wichtigste in unserem Liveblog nach.

Kurz vor dem Winter: "Die Lage in der Ukraine ist dramatisch"

Steirer Gerald Rockenschaub ist als WHO-Krisenmanager in der Ukraine unterwegs – und berichtet Dramatisches. Zum Interview.

Leseempfehlungen zum Start ins Wochenende:

Das sind die Kärntner Pflegeheldinnen und -helden des Jahres

Am Donnerstagabend war es so weit: Im Casineum Velden fand die Verleihung der "Vita", dem Pflegeaward der Kleinen Zeitung, statt. In sechs Kategorien konnten die Kärntnerinnen und Kärntner im Vorfeld für ihre Pflegeheldinnen und -helden abstimmen. Lesen Sie alles rund um den Galaabend.

Neues Grazer Budget: Die Schulden sollen auf 3,2 Milliarden Euro klettern

Kassasturz: Die Kleine Zeitung konnte die neuen Budgetzahlen einsehen, die die Koalition noch unter Verschluss halten wollte. Die Finanzlage ist dramatisch, die Stadtpolitik wird um einen harten Sparkurs nicht herumkommen. Lesen Sie mehr. (Kleine Zeitung PLUS)

Aktuelle Meldungen aus der Steiermark und Kärnten:

Das sind die schönsten Thermen in Slowenien

Ob in der Pannonischen Tiefebene, im Karst, den Alpen oder an der Küste: Das kleine Slowenien hat eine große Zahl von Thermen zu bieten, die unterschiedlichste Wellnessschwerpunkte anbieten. Klicken Sie sich durch die Bilder.

Jetzt ist Hochsaison für die süßen Anti-Krisenpillen

In Krisen hat Schokolade Konjunktur. Im Advent und rund um Weihnachten sowieso. Bitter sind aber Preiserhöhungen für Hersteller und Käufer. (Kleine Zeitung PLUS)

Kate Middleton zelebriert ersten großen Auftritt als Prinzessin von Wales

Für ihr erstes Staatsbankett als Prinzessin von Wales schlüpfte Kate Middleton in ein personalisiertes Kleid von Jenny Packham – und setzt damit ein Zeichen für den Beginn eines neuen Abschnitts in der royalen Familie. Zum Artikel.

Meine Empfehlung: Das sind die wichtigsten Vitaminspender für den Winter

Im Winter achten viele Menschen besonders darauf, wichtige Nährstoffe zu sich zu nehmen. Was dazu unbedingt auf dem Teller landen sollte. Lesen Sie mehr. (Kleine Zeitung PLUS)



Ich wünsche Ihnen einen schönen Start ins erste Adventwochenende!

