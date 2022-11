Mahlzeit! In den USA standen die sogenannten Zwischenwahlen (Midterm Elections) an. Mittlerweile sind alle Wahllokale geschlossen und eine erste Tendenz zeichnet sich ab. Die Demokraten können ihre Mehrheit bisher verteidigen, die Republikaner erzielen bisher schlechtere Ergebnisse als erwartet.

Der Demokrat John Fetterman gewinnt den wichtigen Senatssitz in Pennsylvania. Für die ebenso essenziellen Bundesstaaten Arizona, Georgia und Nevada gibt es noch keine eindeutigen Prognosen. Donald Trump zeigt sich sichtlich unzufrieden, er schimpft über angebliche Unregelmäßigkeiten bei der Wahl und ruft zu Protest auf.

Starkes Erdbeben in Italien erschütterte auch Kärnten

Ein starkes Erdbeben nahe der italienischen Stadt Senigallia erschütterte Mittwochmorgen auch Kärnten. Das Beben hatte im Epizentrum eine Stärke von 5,7 auf der Richterskala. Lesen Sie hier mehr.

Nehammers Bürochef soll Postenbesetzungen im Innenministerium erklären

In den letzten zehn Jahren wurden Leitungsfunktionen in Ministerien ziemlich oft geändert - und somit auch das Personal ausgetauscht. Und umgefärbt, kritisiert die Opposition. Der Kabinettschef des Kanzlers soll das erklären. Zum U-Ausschuss.

Frauen als Erfinderinnen: Warum ist Österreich Schlusslicht?

Österreich hat mit acht Prozent den niedrigsten Frauenanteil bei Patenten in Europa, branchenübergreifend. "Patentkaiser" AVL List würde sich mehr Frauen wünschen. Med-Uni-Vizerektorin für Forschung hinterfragt Stereotype. (Kleine Zeitung PLUS) Lesen Sie mehr.

Sean Penn schenkte Präsident Selenskyj einen Oscar

Für seinen Beitrag zur Unterstützung der Ukraine wurde der Hollywood-Star, der sich um Kriegsflüchtlinge kümmert, von Selenskyj mit einem Verdienstorden ausgezeichnet. Mehr dazu.

Die NFL und Superstar Tom Brady kommen nach München

Erstmals wird am Sonntag ein Spiel der National Football League auf deutschem Boden stattfinden. In München treffen die Tampa Bay Buccaneers mit Superstar Tom Brady auf die Seattle Seahawks. (Kleine Zeitung PLUS)

Wieso man FFP2-Masken nicht waschen sollte

Egal, ob man Geld sparen oder Müll vermeiden möchte, FFP2-Masken sollten nicht gewaschen werden. Doch es gibt Wege, sie wieder aufzubereiten! Zum Artikel.

"Ryanair ist für Klagenfurt das völlig falsche Pferd"

Max Schintlmeister, früherer Direktor des Klagenfurter Flughafens, hält die Umsetzung der Privatisierung für "Murks". Bleiben nachhaltige Investitionen aus, soll Flughafen zurückgekauft werden. Lesen Sie mehr. (Kleine Zeitung PLUS)

Jennifer Lopez ist stolze Frau Affleck: "Finde es einfach romantisch"

Popstar und Schauspielerin Jennifer Lopez ist stolz auf ihren offiziellen, neuen Nachnamen. "Die Leute werden mich weiterhin Jennifer Lopez nennen. Aber mein offizieller Name wird Frau Affleck sein, weil wir miteinander verbunden sind." Mehr dazu.

Meine Empfehlung: Soziale Ängste im Alltag - wie man damit umgehen kann

Jeder kennt sie und doch sprechen die wenigsten darüber: Die Rede ist von sozialen Ängsten. Aber wann wird aus Nervosität Angst und aus Angst eine Angststörung? Und wie kann man der Anxiety begegnen? Das erfahren Sie in der neuen Folge von "Was geht?" Hier geht es zum Artikel.

