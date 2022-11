Mahlzeit! Am gestrigen Sonntag startete die Weltklimakonferenz im ägyptischen Sharm el-Sheikh. In den kommenden Tagen dreht sich alles um den Klimawandel, aktuelle Wetterextreme und mögliche Lösungsansätze für die Zukunft. Auch der österreichische Bundespräsident, Alexander Van der Bellen, wird am morgigen Dienstag eine Rede halten.

Unser Klimapaket zur Übersicht:

Auf unserer Klima-Seite halten wir Sie über aktuelle Entwicklungen rund um Umwelt und Klima auf dem Laufenden, liefern Fakten und bereiten Hintergründe und Grafiken auf.

Umwelt-Aktivisten sperrten Joanneumring: Polizei löste Blockade auf

Drei Aktivisten der Bewegung "Letzte Generation" blockierten den Grazer Ring im Frühverkehr. Die Folge: Ein Megastau, viel Emotion. Sperre wurde von der Polizei aufgelöst. (Kleine Zeitung PLUS)

Was heute noch wichtig wird:

"Presse"-Chefredakteur Rainer Nowak stellt Funktionen "ruhend"

Laut einer Erklärung der Styria Media Group AG stellt Nowak seine Funktionen als Chefredakteur und Herausgeber der „Presse“ aus "eigener Entscheidung" ruhend - vorerst. Lesen Sie hier mehr.

Aktuelle Meldungen aus der Steiermark und Kärnten:

"Mr. Ablösefrei" behebt die Offensivprobleme der Bayern im Alleingang

Eric Maxim Choupo-Moting agiert derzeit in Hochform. Die langjährige Aushilfs-Neun schießt die Bayern in Liga und Champions League zu Siegen. Die Laufbahn des 33-Jährigen ist außergewöhnlich. Eine Ablösesumme ist nie geflossen.

Lieferprobleme beim iPhone 14 Pro durch Corona-Beschränkungen in China

Die Fabrik läuft derzeit mit deutlich reduziertem Ausstoß. Im Weihnachtsgeschäft ist daher mit längeren Wartezeiten zu rechnen. Lesen Sie mehr.

Rückblick aufs Wochenende: Das könnten Sie verpasst haben

Für immer die "Zugezogene": Wie hat Ihnen der Schwarzwald-Tatort gefallen?

Ein klassisch gestrickter Krimi aus dem Schwarzwald: Ein Familienvater und der fünfjährige Sohn sind verschwunden. Warum nur reagiert die Mutter so kontrolliert auf diese Nachricht? Zur Umfrage.

Backstreet Boys gedenken Aaron Carter bei Konzert in London

Die Backstreet Boys haben bei ihrem Auftritt am Sonntagabend in London Aaron Carter gedacht, dem kürzlich verstorbenen Bruder von Bandmitglied Nick Carter. Mehr dazu.

Aaron Carter wurde am Samstag tot aufgefunden © IMAGO/NurPhoto

Meine Empfehlung: Lockmittel "Sale": Gibt es ein Recht auf den Rabatt?

Ende November beginnt wieder die große Schnäppchenjagd. Wo "Sale" draufsteht, ist aber nicht immer ein Preisnachlass drinnen. Diese Erfahrung hat unser Leser gemacht und will nun wissen, was ihm bei einem "Sale" wirklich zusteht. Hier geht es zum Artikel.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Start in die Woche!

