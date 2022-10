Mahlzeit! Nachdem die Aussagen von Thomas Schmid Anfang der Woche für einen Knalleffekt in der österreichischen Innenpolitik gesorgt hatten, soll sich nun eine Sondersitzung des Nationalrats mit der Causa Schmid beschäftigen. Das fordert zumindest die Opposition.

Der Ex-ÖBAG-Chef Thomas Schmid packte ja bekanntlich bei der WKStA aus und möchte damit den Kronzeugenstatus erlangen. Doch was hat es damit auf sich und was sind die Tücken des Kronzeugen-Status. Mein Kollege Ernst Sittinger hat sich genauer damit auseinandergesetzt.

Das war die Primus-Gala 2022

Unternehmerische Kreativität und Exzellenz: Die große Primus-Gala der Kleinen Zeitung entpuppte sich am Donnerstag als Mutmacher in herausfordernden Zeiten. Welche Ideen und Personen mit den begehrten Trophäen ausgezeichnet wurden.

Schulbus von Zug erfasst: Zwei Kinder schwer verletzt, Buslenker verstorben

Bei der Kollision wurden drei Personen – der Busfahrer und zwei Kinder – schwer verletzt. Der Buslenker verstarb später an den Folgen seiner Verletzungen. Weitere Informationen.

Wer hat die besten Karten im Rennen um Truss-Nachfolge?

Als aussichtsreiche Kandidaten gelten Ex-Finanzminister Rishi Sunak oder das Kabinettsmitglied Penny Mordaunt sowie Ex-Innenministerin Suella Braverman als Vertreterin des rechten Parteiflügels. Lesen Sie mehr.



Gericht ordnet Festnahme von Journalistin Owsjannikowa an

Die wegen "Fake News" eigentlich unter Hausarrest stehende ehemalige Mitarbeiterin des Staatsfernsehens floh ihrem Anwalt zufolge bereits ins Ausland. Weitere Informationen.

Die Neuvermessung des Winters: Späterer Start, dafür länger fahren?

Am Wochenende startet die neue Weltcupsaison - ganz traditionell auf dem Gletscher in Sölden. Und gleich danach soll es in der Schweiz schon mit einer Abfahrt losgehen. Warum sich das bald ändern könnte und welche Wege der ÖSV in Zukunft einschlagen will. Zum Artikel.

Das sind die 20 besten Wellnesshotels in Österreich

Die Tester des Relax-Guides haben die besten Wellnesshotels 2023 gekürt. Das sind die Top 20.

Meine Lese-Empfehlung: Gin schmeckt noch immer und auch Whiskey boomt

Gin ist weiterhin total "in" und auch mit Whiskey lässt sich richtig Geld machen. Wie Trends bei Spirituosen eigentlich entstehen können und was wir in Zukunft in der Bar bestellen. Zum Artikel.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Start ins Wochenende!

