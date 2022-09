Mahlzeit! Nun ist es fix: Die Stadt Wien erhält eine Kreditlinie über zwei Milliarden Euro, um der Wien Energie unter die Arme zu greifen. Über die Nacht verhandelten Bund, Stadt Wien und der Energieversorger Wien Energie, jetzt kam es zu einer Einigung. Die Kreditlinie läuft bis April 2023, der Bund entsendet ein Mitglied ins Kontrollgremium.

Es wurde ein Darlehensvertrag zwischen dem Land Wien und dem Bund unterzeichnet, damit Wien seiner Verantwortung nachkommen und der Wien Energie die notwendige Stabilität und Liquidität gewährleisten kann, erklärt Nehammer. Es gehe darum, "dass zwei Millionen Menschen Sicherheit haben, dass ihnen in der Wohnung nicht das Licht ausgeht und Unternehmen entsprechend wirtschaften können". Wir berichten live.

Michail Gorbatschow verstorben

Der russische Friedensnobelpreisträger und ehemalige sowjetische Staatschef Michail Gorbatschow verstarb, wie am Dienstagabend bekannt wurde, mit 91 Jahren. Der weltweit geschätzte Politiker galt als einer der Väter der Deutschen Einheit und als Wegbereiter für das Ende des Kalten Krieges. Er wird in Moskau neben seiner Frau Raissa auf dem Neujungfrauenfriedhof für Prominente beerdigt.

Nach dem Tod haben zahlreiche internationale Politiker ihr Beileid ausgedrückt und ihn ausführlich gewürdigt.

Inflation verlangsamt sich im August leicht auf 9,1 Prozent

Österreichs Inflation liegt weiter auf sehr hohem Niveau. Der Aufwärtstrend scheint vorerst aber gestoppt.

Nachrichten aus der Steiermark und Kärnten

Geliebt und gejagt: Heute vor 25 Jahren starb Lady Diana

Heute vor 25 Jahren starb Lady Diana 36-jährig – nach einer Hetzjagd in einer Unterführung in Paris. Das Verhältnis der britischen Royals zu den Medien blieb seitdem gefährlich ambivalent. Hier geht's zum royalen Porträt. (Kleine Zeitung PLUS)

Erste Gruppe in Graz geschlossen, Teilzeitstellen als Teil des Problems?

Die erste Krippe in Graz ist jetzt geschlossen. Beim Personalmangel sind auch die vielen Teilzeitstellen Thema. Und: Steirische Kindergärten hinken bei den Öffnungszeiten im Bundesländervergleich hinterher. (Kleine Zeitung PLUS)

Gewitter und Regen bringen Abkühlung in ganz Kärnten

Der Mittwoch verläuft in ganz Kärnten regnerisch mit Temperaturen um die 20 Grad. Auch am Donnerstag, dem meteorologischen Herbstbeginn, bleibt das Wetter unbeständig. Hier gehts zum Bericht. (Kleine Zeitung PLUS)

Rafael Nadal und Carlos Alcaraz kämpfen sich in die 2. Runde der US Open

Rafael Nadal verlor zum Auftakt der US Open gleich den ersten Satz, der 22-fache Grand-Slam-Sieger setzte sich gegen Australier Hijikata dann doch souverän durch. Carlos Alcaraz profitierte von der Aufgabe seines Gegners.

Model und Schauspielerin Charlbi Dean unerwartet verstorben

Die 32-jährige Südafrikanerin soll an den Folgen einer "unerwarteten plötzlichen Erkrankung" gestorben sein, berichtet das US-Portal "Deadline".

Charlbi Dean © Vianney Le Caer/Invision/AP (Vianney Le Caer)

Persönliche Leseempfehlung: Mein Kind ist eifersüchtig auf sein neues Geschwisterchen - was tun?

Eifersucht unter Geschwistern kommt vor. Doch vor allem, wenn die Familie wieder Nachwuchs bekommt, kann diese sehr heftig ausfallen. Was Eltern tun können. (Kleine Zeitung PLUS)



