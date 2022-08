Nach den schweren Unwettern gestern in mehreren Ländern beginnt heute die Aufarbeitung. In Österreich richteten die Stürme Sachschäden in unbekannter Höhe an und forderten Menschenleben. In St. Andrä im Lavanttal kamen bei einem Badesee auf tragische Weise zwei Mädchen zu Tode. Der aktuelle Stand im Überblick:

VIDEO: Christa Kummer erklärt die Hintergründe der Unwetter

Steiermark: Maßnahmen gegen Kindergarten-Personalnot

Die steirische Landesregierung stellte heute ihre Maßnahmen gegen die Personalnot in Kinderkrippen und Kindergärten vor. Inbegriffen ist unter anderem eine 15.000 Euro hohe Prämie für Neu-Absolventen, die Vollzeit in einem Kindergarten tätig sind. Mehr dazu lesen Sie hier. (Kleine Zeitung PLUS)

Bolsonaro im Handgemenge

Brasiliens Staatsoberhaupt Jair Bolsonaro geriet bei seiner Wahlkampfveranstaltung mit einem Youtuber aneinander. Dieser hatte den Präsidenten zuvor gefilmt und ihm Fragen gestellt. Mehr zum skurrilen Vorfall lesen Sie hier.

Pogo darf antreten

Bierpartei-Chef Marco Pogo alias Dominik Wlazny kann nach dem Erreichen der notwendigen 6000 Unterstützungserklärungen bei der kommenden Bundespräsidentenwahl ins Rennen gehen. Mehr dazu können Sie hier nachlesen.

Der Bierpartei-Chef darf antreten © APA/GEORG HOCHMUTH

Rätsel um die Schlacht von Waterloo gelöst

Lange war der Verbleib der Gebeine aus der Schlacht von Waterloo 1815 ein Mysterium. Drei Forscher legten nun einen Bericht vor, mit dem das Rätsel gelöst werden soll. Mehr zu den neuen Erkenntnissen lesen Sie hier.

"House of Dragon" startet bald

Die neue Serie "House of Dragon" spielt im Universum von "Game of Thrones". Alles, was Sie zur mit Spannung erwarteten Serie wissen müssen, können Sie hier erfahren. (Kleine Zeitung PLUS)

Vor MotoGP: Europas Motoren in der Pole Position

Vor dem ÖsterreichGP am Wochenende in Spielberg scheinen Europas Maschinenbauer die Nase gegenüber den japanischen Kollegen vorne zu haben. Mehr dazu können Sie hier nachlesen. (Kleine Zeitung PLUS)

WAC gewinnt Hinspiel des Conference-League-Playoff

Die Wolfsberger konnten gestern Abend eine 1:0 Führung gegen den norwegischen Klub Molde über die Zeit bringen und gehen damit mit einem knappen Vorsprung ins Rückspiel. Mehr zum Spiel lesen Sie hier.

Die Wolfsberger durften gegen Molde jubeln © APA/AFP/NTB/SVEIN OVE EKORNESVAG

Lese-Empfehlung: Hat der Traum vom Einfamilienhaus ein Ablaufdatum?

Zwischen all den gegenwärtigen Krisen unserer Zeit scheint das Ideal vom eigenen Heim in weite Ferne zu geraten. Ist es noch zu retten? Und: Wäre ein Netto-Baustopp die richtige Lösung? Dieser Artikel bietet mithilfe von vielen Grafiken einen Überblick. Zum lesenswerten Artikel kommen Sie hier.

Zum selben Thema wurde auch ein Leitartikel veröffentlicht. (Kleine Zeitung PLUS)

