Mahlzeit! Heute ist der Erdüberlastungstag. Alle verfügbaren natürlichen Ressourcen sind für das Jahr 2022 verbraucht. Der Welterschöpfungstag sei bedrohlich früh. Grund dafür sei unter anderem der weiterhin zu hohe Einsatz fossiler Energien. Bereits heute hat die Menschheit die für dieses Jahr verfügbaren natürlichen Ressourcen der Erde verbraucht. Hier lesen Sie mehr.

Viktor Orbán ist für Nehammer heute ein unbequemer Gast

Der ungarische Premier sorgte jüngst mit kruden Rassentheorien für Empörung. Für den Kanzler wird es schwierig werden, bei dem heutigen Treffen in Wien nur auf das Leibthema Migration zu fokussieren. Hier geht es zur Pressekonferenz um 12 Uhr.

Gecko warnte vor unkalkulierbaren Risiken bei Quarantäne-Ende

Verkehrsbeschränkung statt Quarantäne: Das gilt in ganz Österreich ab dem 1. August. Die staatliche Krisenkoordination Gecko steht dem jedoch skeptisch gegenüber. Hier geht es zu den Details.

Anspruch auf Dienstfreistellung bei infiziertem Kindergartenkind

Nach anfänglicher Verwirrung ist nun klar, dass das Betretungsverbot von Kindergärten auch für infizierte Kinder gilt. Eltern haben für diesen Fall einen Anspruch auf Dienstfreistellung. Hier erfahren Sie mehr.

Wetter für die Steiermark: Wie lange zieht sich der Mix aus Sonne und Regen durch?

Das Wetter bleibt ein Wechselbad. Wo mehr Schauer möglich sind und in welchem Teil des Landes die Sonne noch am ehesten zum Vorschein kommt. Mehr dazu hier. (Kleine Zeitung PLUS)

Ehemalige Republikaner und Demokraten wollen mit neuer Partei "vorwärts"

Die neue politische Gruppe namens "Forward" wird sich im Laufe des Tages vorstellen. Sie wollen sich für die "Wiederbelebung einer fairen, florierenden Wirtschaft" einsetzen. Hier erfahren Sie mehr.

Ossiacher Kirchtag: FPÖ-Bürgermeister soll Sohn eines ÖVP-Politikers verprügelt haben

Bürgermeister Prinz soll mit einem Parteikollegen den Sohn eines ÖVP-Kommunalpolitikers verprügelt haben, weil dieser auf sein Auto urinierte. Hier erfahren Sie mehr. (Kleine Zeitung PLUS)

OMV verdoppelt Gewinn und erhöht Ölpreis-Prognose

Die OMV hat von den hohen Öl- und Gaspreisen stark profitiert und ihren Umsatz und Gewinn im ersten Halbjahr mehr als verdoppelt. Lesen Sie mehr hier.

"Putin"-Rufe überschatten Sieg von Dynamo Kiew bei Fenerbahce

Dynamo Kiew besiegte Fenerbahce Istanbul im Rückspiel der zweiten Champions-League-Qualifikationsrunde. Fenerbahce-Anhänger sind mit geschmacklosen "Putin"-Rufen aufgefallen. Hier erfahren Sie mehr.

Sollen Soldaten jetzt auch noch Photovoltaikanlagen installieren?

IHS schlägt zum rascheren Ausbau von alternativer Energien den Einsatz von Hilfskräften vor, darunter auch Soldaten des Bundesheeres. Das löste auf Twitter eine heftige Diskussion aus. Lesen Sie mehr hier.

Slipknot in Graz: Glückseligkeit im Gruselkabinett

Die Metal-Legenden Slipknot gastierten gestern vor 10.000 Besuchern in der Grazer Stadthalle und erinnerten daran, was kompromisslose Rock-Musik imstande ist zu vermitteln. Hier lesen Sie die Nachtkritik. (Kleine Zeitung PLUS)

Video-Empfehlung des Tages: Wie leben wir im digitalen Paralleluniversum?

Das Metaverse: Der neuste Schrei im Silicon Valley. Was das ist, wie es funktioniert und wie man ins Metaverse einsteigt: Alle Antworten gibt es in einer neuen Folge von "Was geht?".

