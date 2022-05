Mahlzeit! Das sind die wichtigsten Themen, kommen Sie gut durch den Tag!

Die Teuerungswelle in Österreich hält weiterhin an. Sie erreicht im Mai den höchsten Wert seit dem Jahr 1975. Die stärksten Preistreiber sind weiterhin vor allem Energie und Sprit. Der Gaspreisindex ist auf einem Rekordhoch, der Ölpreis klettert auf den höchsten Stand seit zwei Jahren.

Außerdem interessant: heute ist Weltnichtrauchertag.

Franz Peter Orasch: Hart, kreativ und ein Glaskinn

Der Immobilien-Entwickler und Mehrheitseigentümer des Flughafens Klagenfurt ist Zentrum der politischen Debatte in Kärnten. In Klagenfurt gilt er bereits als "too big to fail" und diktiert der Stadt seine Vorstellungen.

Überdosis hinter Gittern? Ein zweiter Häftling kämpft ums Überleben

Am Freitag war der 23-Jährige beim Besuch der Familie wohlauf, tags darauf kam die Nachricht von seinem Tod. Ein Mitinsasse ist in kritischem Zustand. Die Familie quälen nun viele Fragen: "Wie kam Lukas im Gefängnis zu den Drogen?"

Djokovic vs. Nadal: Das Giganten-Duell hat diesmal einen klaren Favoriten

Im heutigen French-Open-Viertelfinale (21 Uhr) treffen Novak Djokovic und Rafael Nadal zum 59. Mal aufeinander. Während der Serbe bisher auf dem Pariser Sand fehlerfrei agierte, steht hinter der Fitness Nadals einmal mehr ein Fragezeichen.

Statisten, Fakes und Krankheiten: Die vielen Rätsel des russischen Präsidenten

Viel wird über ihn geschrieben, wenig ist über ihn als Mensch bekannt. Besonders seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine häufen sich Berichte über Wladimir Putins angebliche Geheimnisse, Krankheiten, Doppelgänger. Was kann man zwischen den Zeilen des Mannes lesen, der so gern in strikten Sätzen und Abfolgen spricht und Zufälle hasst.

Bevölkerungsplus durch Zuwanderung im Corona-Jahr 2021

Im Corona-Jahr 2021 starben mehr Menschen als erwartet. Durch eine hohe Zuwanderung wächst Österreich dennoch deutlich. Die aktuelle Debatte zur Staatsbürgerschaft wird so wohl weiter befeuert.

Hier geht es zum Artikel.

Corgis: Die liebste Hunderasse der Queen ist wieder auf dem Vormarsch

Dog save the Queen. Sie verwandeln den Buckingham-Palast in einen Barkingham-Palast: Corgis, die vierbeinigen Lieblinge der Queen. Durch die Serie "The Crown" ist die Nachfrage nach ihnen gestiegen.

Die Queen besitzt einige Corgis © AP (Justin Tang)

Mietverträge für eine WG: Das sollten Sie wissen

Der richtige Mietvertrag für eine Wohngemeinschaft. Der Unterschied zwischen Haupt- und Untermiete, was Solidarhaftung bedeutet und wann einer allein schließlich für alle den Kopf hinhalten muss.



Sebastian Kurz als Schlagerstar? Wie man Deepfake-Videos erkennt

Man sollte nicht alles glauben, was man sieht. Dieser Spruch gilt einmal mehr, wenn es um gefälschte Videos geht, die im Internet kursieren: sogenannte Deepfakes. Aber was tun, wenn man das eigene Gesicht plötzlich in einem solchen Video vorfindet? Wir liefern die Antworten: in einer neuen Folge “Was geht?”.

Gibt es so was wie die kleinste gemeinsame Wahrheit, Eva Linsinger?

Eva Linsinger (53) analysiert seit vielen Jahren die Innenpolitik als stellvertretende Chefredakteurin des "profil". Am Montag wurde sie mit dem renommierten Kurt-Vorhofer-Preis ausgezeichnet. Im "fair&female"-Podcast versucht Linsinger eine schwer zu fassende Frage zu beantworten: Wie nahe kommt Journalismus der Wahrheit?



