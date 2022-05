Mahlzeit! Das sind die wichtigsten Themen, kommen Sie gut durch den Tag!

Am Samstag wird Michael Ludwig als Wiener SPÖ-Chef bestätigt. Der Wiener Bürgermeister ist vor dem Parteitag auch Kritik ausgesetzt – vom Bund, von Klimaschützern – und von der eigenen Parteijugend. Hier gehts zum Artikel. (Kleine Zeitung PLUS)

Volle Züge im ganzen Land befeuern Debatte um Reservierungspflicht

Die ÖBB befördert derzeit so viele Menschen wie selten zuvor. Vor Schulferien oder langen Wochenenden stoßen die Kapazitäten an ihre Grenzen. Damit flammt auch wieder die Debatte um eine Reservierungspflicht auf. Hier alle Infos.

Rammstein-Megashow: Das Wörthersee-Stadion "brannte"

Die deutsche Kultband Rammstein brachte das Wörthersee-Stadion in Klagenfurt zwei Mal zum Beben. Hier der Ticker zum Nachlesen.

Land Steiermark nach Hackerangriff auf Kärnten sehr wachsam

Erpresser fordern vom Land Kärnten fünf Millionen Dollar, damit die Verwaltung wieder läuft. Auf die Steiermark wurde kein solcher Cyberangriff verübt. Aber: "Wir sind wachsam." Alle Informationen lesen Sie hier. (Kleine Zeitung PLUS)

Billig-Sprit nur noch für Autos mit ungarischem Kennzeichen

Stopp für "Treibstoff-Tourismus": Ab Freitag können nur noch Fahrzeuge mit ungarischem Kennzeichen für den billigen Einheitspreis von 480 Forint (1,23 Euro) für einen Liter Benzin bzw. Diesel tanken. Ein Überblick.

Auf Allergiker fliegt eine neue Belastung zu

Hochwüchsige Wiesengräser stehen in Vollblüte und geben derzeit hohe Pollenmengen ab. Wann Allergiker durchatmen können und welche Umgebung sie in den nächsten Tagen am besten meiden. Hier alle Infos dazu. (Kleine Zeitung PLUS)

So lebt Folke Tegetthoff in der Südsteiermark

Von der Mühle ins Kloster und in eine Wohngemeinschaft mit Priester. Folke Tegetthoff hat nicht nur beruflich etwas zu erzählen. Hier gehts zum Wohnporträt. (Kleine Zeitung PLUS)

Charlie Alcaraz, der nicht ganz normale Typ

In der zweiten Runde der French Open konnte Jungstar Carlos Alcaraz das frühe Aus in Paris knapp abwenden. Es dürfte nur ein Ausrutscher des Spaniers auf dem Weg zu seinem möglichen ersten Grand-Slam-Titel gewesen sein. Mehr Informationen gibt es hier. (Kleine Zeitung PLUS)

Österreicherin Lou-Anne gewinnt sensationell GNTM-Finale

Lou-Anne gewinnt bei Heidi Klum und setzt sich gegen ihre Mutter durch, die es ebenfalls bis ins Finale geschafft hatte. Die 19-jährige Niederösterreicherin ist nach Alisar Ailabouni, die 2010 die fünfte GNTM-Staffel gewann, erst die zweite österreichische Siegerin bei "Germany's Next Topmodel". Hier gehts zum Artikel.

Keine Lust auf Arbeit? Wie GenZ und Millennials wirklich im Job ticken

Bei der Arbeit treffen aktuell gleich mehrere Generationen aufeinander. Das hat Konfliktpotenzial. Bei "Was geht?" - der News-Sendung produziert von der Kleinen Zeitung für Canal+ - schauen wir uns an, wie die Arbeitsmoral von Millennials und GenZ wirklich aussieht.

WM-Daily 11: This is not the end my friends!

Finnisch für Fortgeschrittene, Nachhilfe für Neulinge, aber auch alle wichtigsten Infos zum WM-Turnier der besten Eishockeymannschaften gibt es täglich in unserem Eiskalt-Podcast.

