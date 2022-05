Mahlzeit! Das sind die wichtigsten Themen, kommen Sie gut durch den Tag!

Ein Amoklauf erschüttert die Welt: Ein 18-Jähriger hat in einer Volksschule in Texas das Feuer eröffnet und mindestens 19 Schulkinder getötet. Es handelt sich um eines der verheerendsten Schulmassaker in der US-Geschichte.

Nach Cyber-Angriff: Hackergruppe fordert von Land Kärnten Lösegeld

Paukenschlag nach dem Hackerangriff auf die Kärntner Landesverwaltung: Fünf Millionen Dollar in Bitcoin fordert eine Gruppe namens "BlackCat", um dem Land eine Software zu übermitteln, mit dem das eingeschleuste Verschlüsselungsvirus bekämpft werden kann. Hier lesen Sie alle Informationen dazu. (Kleine Zeitung PLUS)

Rammstein rockt heute in Klagenfurt

Die deutsche Metal-Band Rammstein werden heute und am Donnerstag im Wörthersee-Stadion auftreten. Die Sturm- und Donner-Poeten spielen auf Österreichs größter Bühne - und sorgen schon im Vorfeld für Aufregung. Wir berichten im Live-Ticker über alle Infos rund um das heutige Konzert.

Gold: Beruhigung für nervöse Anleger

Der neue "Goldreport" sieht gemischtes Bild für die Preisentwicklung. Neben prinzipiell großem Potenzial warten auch viele Abwärtsrisiken. Alle Informationen lesen Sie hier. (Kleine Zeitung PLUS)

Volle Züge und Straßen: Wo es sich am langen Wochenende staut

Die Gewitter der letzten Tage klingen bis zum morgigen Feiertag langsam ab, einem frühsommerlichen Ausflug steht am langen Wochenende nur noch die Anreise im Weg. Ein Überblick über die Engstellen.

Heute wird Johnny Depps Ex-Freundin Kate Moss befragt

Am Mittwoch werden noch Zeugen, die für Depp Aussagen sollten, erwartet. Laut Medienberichten soll Depps frühere Freundin, das britische Model Kate Moss (48), per Videoschalte befragt werden. Hier lesen Sie die Infos zum Prozess.

Der Grazer Bierprozess geht heute in die letzte Runde

Am letzten Prozesstag werden noch Zeugen befragt, am Nachmittag soll es ein Urteil geben. Der Gesamtschaden durch den unrechtmäßigen Bierverkauf dürfte sich auf 1,7 Millionen Euro belaufen. Wir halten Sie hier auf dem Laufenden. (Kleine Zeitung PLUS)

Immer mehr giftige Pestizide auf Obst und Gemüse

Die Umweltorganisation Pesticide Action Network (PAN) Europe hat fast 100.000 Proben analysiert. Das Fazit: Zwischen 2011 und 2019 ist es zu einem Anstieg der Belastung bei Obst und Gemüse gegeben. Hier lesen Sie alle Informationen dazu.

Gernot Trauner: "So ein Finale spielst du nur einmal im Leben"

ÖFB-Teamspieler Gernot Trauner trifft heute (21 Uhr) mit Feyenoord Rotterdam im Finale der Conference League auf AS Roma. Er sieht seine Mannschaft als klarer Außenseiter. Das ganze Interview lesen Sie hier. (Kleine Zeitung PLUS)

Goofy feiert seinen 90. Geburtstag

Der anthropomorphe Hund wächst als Supergoof regelmäßig über sich hinaus. Es begann alles am 25. Mai 1932. Hier finden Sie alle Informationen zum liebenswerten Tollpatsch.

Wie Corona und Social Media auf das eigene Körperbild wirken

Corona hat enorme Auswirkungen auf die Psyche. Tatsächlich ist die Pandemie zum Beispiel dafür verantwortlich, dass die Zahl der Essstörungen zugenommen hat. Warum noch immer mehr Frauen als Männer davon betroffen sind und welchen Einfluss Social Media auf das Essverhalten hat, sind wir bei "Was geht?" auf den Grund gegangen.

Der Lego-Betrüger: Ein Vermögen auf Sand gebaut

Nach außen war er ein erfolgreicher und sympathischer Bursche. Mit Anfang 20 hatte er in Klagenfurt ein florierendes Geschäft mit Legosteinen aufgebaut. Umso schockierter war (nicht nur) sein Umfeld, als sein weltweiter Betrug aufflog.

Verwaltung von Push-Mitteilungen