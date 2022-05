Mahlzeit! Das sind die wichtigsten Themen, kommen Sie gut durch den Tag!

Aufgrund der "erfreulichen Entwicklung" der Corona-Zahlen schafft Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) fast alle Maßnahmen ab:

Die Maskenpflicht gilt ab 1. Juni nur noch in Spitälern, Alten- und Pflegeheimen

In Geschäften des allgemeinen Bedarfs (Supermärkten, Apotheken usw.) gelten ab dann keine Maßnahmen mehr

Die Impfpflicht bleibt bis auf weiteres ausgesetzt

Die verpflichtenden PCR-Tests an Schulen fallen mit Juni weg

Klimawandel sorgt für extremes Zeckenjahr

Der Mai bringt nicht nur sommerliche Temperaturen und Gewitter. Auch die Zeckensaison ist nun in Österreich gestartet. Der Klimawandel verstärkt diese. Wie man sich vor den Plagegeistern schützen kann.

Folterstuhl, Schießbefehle: Datenleck beweist massenhafte Internierung von Uiguren in China

Fotos, Reden und Behördenweisungen bewiesen, dass es sich bei den Lagern nicht wie von der chinesischen Regierung behauptet um "berufliche Fortbildungseinrichtungen" handle, erklärten der an der Recherche beteiligte Medien am Dienstag. Hier lesen Sie mehr dazu.

Koralm-Projekt: Die Rohbauarbeiten des 33-Kilometer-Tunnel sind abgeschlossen

In 45 Minuten können Steirer und Kärntner zwischen Uhrturm und Wörthersee pendeln, ist die Koralmbahnstrecke 2025/26 erst einmal freigegeben. Nun ist der nächste Meilenstein erfolgt. Der 33 Kilometer lange Tunnel ist im Rohbau fertiggestellt.

Verfolgungsjagd: Alkolenker raste mit 200 km/h vor Polizei davon

Ein junger Raser lieferte sich in Kärnten mit der Polizei ein lebensgefährliches Katz- und Mausspiel.

Trotz Corona: Zahl der Milliardäre steigt und sie werden noch reicher

Laut Oxfam gibt es weltweit 2668 Milliardäre und damit 570 mehr als im Jahr 2020. Den Superreichen gehört ein immer größerer Teil der weltweiten Wirtschaftsleistung. Hier lesen Sie alle Informationen dazu.

Aleksandar Dragovic zu ÖFB-Kader: "Hätte gerne eine Chance erhalten"

Aleksandar Dragovic spricht im Interview über seine Erfolgssaison mit Roter Stern Belgrad und die Ausbootung im Nationalteam durch Neo-Teamchef Ralf Rangnick.

Dragovic will das Nationalteam noch nicht abschreiben © GEPA pictures

Ex-Tennisprofi Boris Becker in anderes Gefängnis verlegt

Nach gut drei Wochen Haft ist der verurteilte Ex-Tennisprofi Boris Becker in Großbritannien in ein Gefängnis mit einer niedrigeren Sicherheitsstufe verlegt worden. Das Huntercombe-Gefängnis in Nuffield, in das der Deutsche nun verlegt wurde, ist speziell für ausländische Männer vorgesehen. Den Artikel finden Sie hier.

Mit diesen Tipps kommen Sie sicher zum Rammstein-Konzert

Am Mittwoch und am Donnerstag finden im Klagenfurter Wörthersee-Stadion die Rammstein-Konzerte statt. Die Polizei gibt jetzt alle Verkehrsregelung, Sperren und Anreisemöglichkeiten bekannt. Alle Informationen zum Konzert finden Sie hier.

Sänger Till Lindemann wird mit Rammstein im Wörthersee-Stadion rocken © imago stock&people

Stellungskrieg oder Atomwaffeneinsatz? Wie geht es in der Ukraine weiter?

Politikanalyst und Militärexperte Franz-Stefan Gady beleuchtet die Brennpunkte der Geopolitik: Erlebt man in der Ukraine gerade das Entstehen eines Stellungskrieges? Und droht der Einsatz von Atomwaffen

Länger gesund leben? Ist einfach. Alle 30 Minuten aufstehen und 5 Minuten gehen

Sitzen ist das neue Rauchen. Wir sitzen viel zu viel und das versetzt unseren Körper ständig in Stress. Klingt seltsam, ist aber so. Der Molekularbiologe und Altersforscher Dr. Slaven Stekovic erklärt, warum ein bisschen Bewegung und die richtige Atmung uns gesünder alt werden lassen.

