Bundespräsident Alexander Van der Bellen tritt zu einer zweiten Amtszeit an. Wie er den Wahlkampf im Herbst anlegen will, hat der erste Mann im Staat heute in einer Pressekonferenz präsentiert. Mehr dazu hier.

Sparer verlieren 6,2 Milliarden Euro im Jahr

Die hohe Inflation belastet nicht nur beim täglichen Einkauf. Auch die Rücklagen am Sparbuch verlieren an Kaufkraft. Profiteure der Entwicklung: Häuselbauer mit Wohnbaukrediten. Hier lesen Sie die Details.

Aus für dreispurige A9 im Süden

Groß war im Winter der Aufschrei, als die Infrastrukturministerin den dreispurigen Ausbau zwischen Leibnitz und Graz abblies. Nun untersucht das Land in einer Studie das Verkehrsaufkommen. Mehr dazu hier. (Kleine Zeitung PLUS)

Diesel an vielen Tankstellen wieder günstiger als Benzin

Nach Beginn des Ukraine-Kriegs war Diesel oftmals um 15 Cent je Liter teurer als Superbenzin. Nun gleichen sich die Preise wieder an. Die Hintergründe. (Kleine Zeitung PLUS)

Kärntner Rollstuhlfahrer stürzte in den Tod

Drama in Oberkärnten: Eine Betreuerin schob einen 85-jährigen Mann im Rollstuhl zur Seite, weil ein Auto kam. Dabei rollte der Rollstuhl die Straßenböschung sechs Meter hinunter. Der Mann blieb regungslos liegen. Hier lesen Sie den ganzen Artikel.

Kärntner Polizei warnt vor Telefonbetrügern

Achtung! Ein Mann mit deutschem Akzent gibt sich als Polizist aus und ruft bei Bürgern an. Er benützt dabei sogar die Telefonnummer der Polizei. Es gab am Sonntagabend mehrere Anrufe in Klagenfurt. Hier geht es zum Artikel.

Jetzt muss Thiem alles hinterfragen - auch den Trainer

Die Auftaktniederlage bei den French Open hat gnadenlos vor Augen geführt, wie weit Dominic Thiem nach wie vor von der Spitze entfernt ist. Hier lesen Sie den Bericht. (Kleine Zeitung PLUS)

Affenpocken: Alles was sie über das Virus wissen müssen

Affenpocken sind – harmlosere – Verwandte der Pocken, die als ausgerottet gelten. Dennoch sorgt der Erreger aufgrund der ungewöhnlichen Häufung von Fällen weltweit aktuell für Aufregung. In Österreich gibt es bisher einen bestätigten Fall. Wir haben für Sie die wichtigsten Fragen und Antworten dazu. (Kleine Zeitung PLUS)

Katherine Schwarzenegger: Das zweite Baby ist da

Arnold Schwarzeneggers Tochter, Katherine Schwarzenegger Pratt, ist zum zweiten Mal Mutter geworden. Die Autorin und ihr Mann, Hollywoodstar Chris Pratt, freuen sich über ihre zweite Tochter Eloise. Hier geht es zum Artikel.

"Körperwelten" in Klagenfurt: "Haben genug Leichen im Keller"

Ab 27. Mai gastiert die "Körperwelten"-Austellung von Gunther von Hagens in Klagenfurt. Präpariert werden die Leichen davor im Plastinarium in Guben. Ein Lokalaugenschein vor Ort.

Wieso sollten sich Männer im Büro nicht immer so sexy anziehen, Julia Brandner?

"Humor hat nicht den Anspruch, elitär zu sein". Das sagt Julia Brandner (26), eine Stand-up-Comedienne, die Hunderttausende auf Instagram und TikTok mit ihren Videos begeistert. Warum? Sie dreht Rollen um und übt Gesellschaftskritik auf sehr lustige Art. Was dahinter steckt, hat sie im "fair&female"-Podcast erzählt.

