Mahlzeit! Das sind die wichtigsten Themen, kommen Sie gut durch den Tag!

Forscher haben herausgefunden, dass der Ausbruch des Unterwasservulkans vor Tonga im Jänner stärker war als jedes vulkanische Ereignis des 20. Jahrhunderts und auch stärker als jeder Atombombentest. Besonders der Agrarsektor litt durch die Vulkanasche, die nach dem Ausbruch auf die Inseln niederregnete und ganze Ernten zerstörte. Hier lesen Sie den ganzen Artikel. (Kleine Zeitung PLUS)

Ukraine: Russische Grenzregion meldet neuen Beschuss

In der westrussischen Region Kursk an der Grenze zur Ukraine sind nach Behördenangaben mehrere Gebäude unter Feuer genommen und beschädigt worden. Hier geht`s zum Live-Ticker.

Kurzarbeitsmodell soll bis Ende 2022 verlängert werden

Arbeitsminister Martin Kocher: "Es wird die Kurzarbeit weitergeben – mit strengerer Prüfung." Hier finden Sie alle Informationen dazu.

Angst vor Jobverlust: Mütter kehren mit ihren Kindern wieder nach Kiew zurück

Zwei junge Mütter haben die Mitteilung erhalten, dass sie sich bis spätestens 9. Mai wieder in Kiew an ihrem Arbeitsplatz einfinden müssen. Sonst seien sie ihre Jobs los. Die Rückkehr-Order sei keine offizielle Regierungsaktion, heißt es im Büro der steirischen Landesrätin Kampus. Doch nun sind zwei Mütter mit ihren Kindern zurück in den Krieg gefahren. Hier lesen Sie die ganze Geschichte. (Kleine Zeitung PLUS

Bereits jeder fünfte männliche Jugendliche mit Bluthochdruck

Vor allem Übergewicht, aber auch chronischer Stress sowie psychische Belastungen führen zu Hypertonie im jungen Alter. Expertinnen und Experten zufolge wäre ein Screening ab dem dritten Lebensjahr ideal. Hier lesen Sie weitere Informationen dazu.

Spur nach Österreich: Nach 32 Jahren Opfer identifiziert

Ein vermuteter Selbstmord an der Costa Brava dürfte doch ein Mord gewesen sein. Denn bei einer in Spanien erhängt aufgefundenen Frau handelt es sich um eine Vermisste aus Südtirol. Hier geht`s zur Geschichte.

Wurde erst kürzlich identifiziert: die 20-jährige Evi Rauter aus Südtirol © KK

Julian Baumgartlinger will Karriere fortsetzen - auch im ÖFB-Team

"Ich habe die Überzeugung gewonnen, dass ich weiterspielen will", sagte der 34-jährige Julian Baumgartlinger, der in Leverkusen nach sechs Jahren keinen neuen Vertrag mehr erhält. Wohin es den Mittelfeldspieler zieht, ist noch nicht entschieden. Hier geht´s zum Artikel.

Ex-Vizekanzler zurück auf Ibiza: Doch, so war es, Herr Strache

"Herr Strache fährt nach Ibiza" ist der Titel einer Reise, die Corinna Milborn mit Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache unternommen hat. Ungläubig kehrt er zurück in die Finca und erklärt seine Sicht auf "den Fall". Heute um 20.15 Uhr auf Plus24. Hier lesen Sie den Kommentar dazu von Daniel Hadler. (Kleine Zeitung PLUS)

Kourtney Kardashian und Travis Barker haben geheiratet

Im April hatte das Paar bei einer nächtlichen Blitzhochzeit in Las Vegas geheiratet - allerdings noch ohne Heiratslizenz. Nun haben sich Kourtney Kardashian und Travis Barker offiziell das Ja-Wort gegeben.

Corona & Preissteigerungen: Was bei der Reisebuchung wichtig ist

Steigende Energiepreise und eine Pandemie, die noch nicht zu Ende ist: Wie Sie heuer möglichst risikoarm eine Reise buchen können. Die wichtigsten Fragen und Antworten für Urlaubshungrige.

Von riesigen Wein-Stoppeln, "schwimmenden" Bademeistern und einer feurigen Übung

Ein Besuch beim neuen Schilcher-Rundweg, eine spektakuläre Tunnel-Übung, ein neues Stadttheater und Bademeister, die in Arbeit schwimmen - das und mehr gibt's in unserer steirischen Video-Rundschau der Woche zu sehen.

Warum trinken junge, erfolgreiche Frauen heute so viel Alkohol, Eva Biringer?

Wie sagte Harald Juhnke? "Keine Termine und leicht einen sitzen." Junge, erfolgreiche Frauen sagen heute: "Viele Termine und leicht einen sitzen." Alkoholabhängigkeit wird immer mehr zum Thema von "perfekten" Frauen. Scheitern sie an der Emanzipation? Wir reden im Podcast mit einer Betroffenen.

Verwaltung von Push-Mitteilungen