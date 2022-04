Mahlzeit! Das sind die wichtigsten Themen, kommen Sie gut durch den Tag!

Wie angekündigt liefert Russland kein Gas mehr nach Polen, die Auswirkungen des Lieferstopps sind aber gering. Auch die Lieferungen nach Bulgarien soll heute gestoppt werden. Nach Österreich wird über die Hauptversorgungsrouten Nord Stream und die Ukraine das Gas "uneingeschränkt geliefert", sagte Energieministerin Leonore Gewessler (Grüne). Alle Details finden Sie hier.

"Russlands Warnung vor einem Atomkrieg ist eine Drohgebärde"

Gerald Karner hält eine nukleare Ausweitung des Kriegs in der Ukraine für unwahrscheinlich. Die westlichen Waffenlieferungen seien kein Eintritt in den Krieg. Auch für eine größere Offensive gegen Russland reichen sie nicht. Lesen Sie hier Interview und Kommentar. (Kleine Zeitung PLUS)

Kogler und Nehammer bei Senkung der Mehrwertsteuer auf Nahrung uneins

Vizekanzler Werner Kogler ist für eine Senkung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel. Es müsse aber gesichert sein, dass die Steuersenkung an die Konsumenten weitergegeben wird und nicht die Handelskonzerne daran verdienen. Ablehnend gibt sich Kanzler Karl Nehammer. Mehr dazu hier.

Steirerball in Wien muss kurzfristig abgesagt werden

Weil das Interesse an Ballkarten sehr zu wünschen übrig ließ, ist der Steirerball, der Mitte Mai im Rathaus in Wien über die Bühne gehen sollte, abgesagt worden. Nun keine Termin-Kollision mit ÖVP-Bundesparteitag. Mehr dazu hier. (Kleine Zeitung PLUS)

Suu Kyi wegen Korruption zu fünf Jahren Haft verurteilt

Ein von der Militärjunta in Myanmar kontrolliertes Gericht hat Aung San Suu Kyi zu fünf Jahren Haft wegen Korruption verurteilt. Die 76-jährige Friedensnobelpreisträgerin sieht sich mit fast einem Dutzend Korruptionsklagen konfrontiert. Mehr dazu hier.

Die Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi ist mit einem Dutzend Korruptionsklagen konfrontiert © AP, AP

Heute geht es bei Lotto "6 aus 45" um 10 Millionen Euro

Es ist der zweite Siebenfach-Jackpot in der Geschichte des Lotto-Glücksspiels: Welche Zahlen am häufigsten gezogen wurden, wie groß die Gewinnchance ist und warum künftig mehr Kugeln im Lottorad rollen könnten: Hier geht es zum Artikel. (Kleine Zeitung PLUS)

Fernando Alonso und steirische Servus-TV-Moderatorin sind ein Paar

Ex-Formel-1-Weltmeister Fernando Alonso und die Knittelfelderin Andrea Schlager sind offenbar ein Paar. Der Spanier und die Servus-TV-Moderatorin haben das auf ihren Instagram-Kanälen angedeutet. Mehr dazu hier.

Immer mehr Kärntner wollen Vogeleier selbst ausbrüten

Ein einzelnes Vogelei auf dem Boden oder (vermeintlich) verwaiste Nester ziehen seit dem Vorjahr ihre Aufmerksamkeit auf sich. Birdlife appelliert: Finger weg von Vogeleiern oder Jungvögeln! Hier geht es zur Geschichte. (Kleine Zeitung PLUS)

Manuel und Stefan Geier hängen ihre Schuhe "an den 100er Nagel"

VIDEO. Die Zwillingsbrüder Manuel Geier und Stefan Geier beenden nach insgesamt 1593 Einsätzen für den KAC ihre Karriere. Die beiden Steirer spielten nur für den KAC und wurden mit den Rotjacken viermal Meister. Hier geht es zur Geschichte inklusive Video. (Kleine Zeitung PLUS)

Die Steirer Manuel und Stefan Geier beenden ihre Karriere © Sonstiges, GEPA pictures

"Mein eigener Hund bellt ständig, was kann ich tun?"

Andreas Gomsi, Eigentümer und Hundetrainer bei der Hundeschüle Martin Rütter DOGS Graz, rät: "Für einen passenden Trainingsplan gilt es vorab, die Ursachen und Auslöser für das übermäßige Bellen herauszufinden." Mehr dazu hier. (Kleine Zeitung PLUS)

Kriegsreporter in der Ukraine: "Da ist man in Gottes Hand"

Kriegsreporter und Osteuropa-Experte Christian Wehrschütz erklärt im Interview im Grazer Newsroom der Kleinen Zeitung, warum eine totale Niederlage Russlands in der Ukraine für die Welt gefährlich werden könnte - und wie er den Alltag mitten in Kriegsgebieten meistert.

Länger gesund leben? Ist einfach. Alle 30 Minuten aufstehen und 5 Minuten gehen

Sitzen ist das neue Rauchen. Wir sitzen viel zu viel und das versetzt unseren Körper ständig in Stress. Klingt seltsam, ist aber so. Der Molekularbiologe und Altersforscher Dr. Slaven Stekovic erklärt, warum ein bisschen Bewegung und die richtige Atmung uns gesünder alt werden lassen.

