Tirols SPÖ-Chef Georg Dornauer gibt dem Druck nach und tritt zurück, der frisch gewählte US-Präsident Donald Trump stellt sein Kabinett neu zusammen und der dreifache Levi-Sieger Marcel Hirscher startet auch am Sonntag beim Slalom im finnischen Lappland.

Tirols SPÖ-Chef Georg Dornauer tritt als SPÖ-Chef wie auch als Landeshauptmannstellvertreter ab. Er ist sich allerdings keiner Schuld bewusst.

Am Kika-Standort in Klagenfurt, der vor wenigen Wochen noch eine Wiedereröffnung feierte, findet heute, Mittwoch, eine Betriebsversammlung statt. 48 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wissen nicht, wie es weitergeht.

Laut Konzern wird eine noch tiefer greifende operative Restrukturierung vorangetrieben –„auch der Overhead-Bereich wird nochmals deutlich angepasst“.

Die ersten Mitglieder von Donald Trumps zukünftiger Regierung sind bekannt. Viele davon sind ultrakonservative Gefolgsleute.

Multisport-Event von 22. bis 27. Juli mit Beachvolleyball-Turnier in Pörtschach. Weitere Sportarten sollen Speedklettern, Wakeboard und Wasserski sein. Jagerhofer will Top-Athleten an nach Kärnten holen und 100.000 Besucher anziehen. Öffentliches Geld fließe keines.

Ein alkoholisierter Weststeirer krachte Dienstagabend auf der Soboth mit seinem Pkw gegen einen Baum. Das Fahrzeug fing Feuer, zwei nachkommenden Verkehrsteilnehmer wurden zu Lebensrettern.

Der dreifache Levi-Sieger Marcel Hirscher startet nach seinem Comeback in Sölden auch am Sonntag beim Slalom im finnischen Lappland. „Wahrscheinlich das letzte Mal“ an diesem Ort, wie der 35-Jährige sagt.

In „Ungeschminkt“ ist Publikumsliebling Adele Neuhauser in einer völlig neuen Rolle zu sehen: Sie verkörpert Josefa, eine Transperson. Ein Gespräch über Verletzlichkeit, Voyeurismus und ihre Vorbereitung auf diese Figur.

Jedes Jahr kürt das US-Magazin „People“ den „Sexiest Man Alive“. Heuer heimste Hollywood-Schauspieler John Krasinski die Auszeichnung ein - und wurde davon offenbar ziemlich überrumpelt.

Auf Weihnachtsmärkten duftet es immer verführerisch nach gebrannten Mandeln, doch oft entscheidet man sich dann doch für Maroni zum Glühwein. Für die, die‘s bedauern: Wie die süßen Nüsschen zu Hause ganz leicht gelingen.