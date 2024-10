Der Nachrichtenüberblick zu Mittag

Nach den schweren Unwettern mit Sturzfluten und Überschwemmungen herrscht in weiten Teilen Spaniens Chaos, Menschen stecken noch immer in ihren Fahrzeugen fest. Auf der Suche nach dem Doppelmörder in Oberösterreich gab es indes mehrfach Fehlalarme.