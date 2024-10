Der Nachrichtenüberblick zu Mittag

Österreichs Wirtschaft soll heuer um 0,6 Prozent schrumpfen und befindet sich damit in der längsten Rezession seit 1946. FPÖ-Chef Kickl ist heute bei Bundespräsident Van der Bellen. In der Steiermark und in Kärnten zeigen sich viele Gipfel schneebedeckt.