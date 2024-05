Die ohnehin äußerst geringe Chance auf eine Teilnahme von David Alaba an der Fußball-EM ist offenbar endgültig dahin. Wie spanische Medien, darunter „Relevo“ und „Marca“, berichteten, musste sich der ÖFB-Kapitän in Innsbruck einer Arthroskopie am linken Knie unterziehen und ist damit definitiv für die Endrunde kein Thema. Alle Infos gibt es hier.

Vertrauensindex: Schilling stürzt ab und landet hinter Kickl

Die Vorwürfe gegen die Grüne EU-Wahl-Spitzenkandidatin Lena Schilling lassen ihre Umfragewerte in den Keller rasseln.

Drei Personen bei Frontalkollision auf Kreuzung in Graz verletzt

In Wetzelsdorf kollidierten am späten Donnerstagnachmittag ein Auto und ein Motorrad frontal miteinander, drei Personen wurden verletzt, eine davon schwer. Mehr dazu hier.

Haus in Kärnten stand nach Blitzeinschlag in Flammen

Starkregen und Gewitter führten am Donnerstag zu einem Feuerwehr-Großeinsatz. Nach einem Blitzschlag geriet ein Haus im Bezirk Klagenfurt-Land in Vollbrand.

Niedrigster Wert seit Herbst 2021: Inflationsrate sinkt auf 3,5 Prozent

Inflation lag im April bei 3,5 Prozent., das ist die niedrigste Inflationsrate seit September 2021, aber im Vergleich zum Schnitt der Euro-Zone weiterhin ein hoher Wert. Alle Infos.

Warum es in der Slowakei wenig Hoffnung auf Versöhnung gibt

Die Slowakei steht nach dem Attentat auf Premier Fico unter Schock, doch die Parteien werfen schon mit Schuldzuweisungen um sich. Eine Analyse. (Kleine Zeitung PLUS)

Birgit Lauda gewinnt vor Gericht: So hoch ist ihr Erbteil

Birgit Lauda, die Witwe von Niki Lauda, hat sich im Rechtsstreit um ihren Pflichtteil an der Verlassenschaft des 2019 verstorbenen Formel-1-Weltmeisters durchgesetzt. Lesen Sie hier alle Details.

Wie man herausfindet, welche Gesundheits-Apps vertrauenswürdig sind

Eine neue Checkliste soll helfen, Gesundheits-Apps für Smartphone und Tablet bewerten zu können. (Kleine Zeitung PLUS)

Meine Empfehlung für heute Abend: Das letzte Rennen der Talente um 50.000 Euro

Die Castingshow des ORF sackte bei den Quoten ab. Entscheidet sich das Publikum heute für eine Tanz-Truppe oder eine stimmliche Leistung? Gute Chancen hat jedenfalls der „Pavarotti von Scheifling“. (Kleine Zeitung PLUS) Zum Überblick.

