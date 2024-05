An einer Klagenfurter Volksschule kam es zu mehreren Übergriffen einer Pädagogin: Die erfahrene Lehrerin soll mehrere Schüler beleidigt und bedroht haben, sogar zu Handgreiflichkeiten soll es gekommen sein. 21 Schüler und ein Lehrer waren Zeugen eines Übergriffs. Schließlich meldeten weitere Kinder Beleidigungen wie „Du bist ein hirnloses Assi-Kind“. Nun liegt der Akt bei der Staatsanwaltschaft. Lesen Sie mehr.

Nachrichten aus Kärnten und der Steiermark:

Online-Betrugsmaschen lassen sich immer schwerer erkennen

Via WhatsApp gelang es Betrügern erst Mitte April, einem Kärntner 2500 Euro aus der Tasche zu ziehen. Die Maschen der Verbrecher werden allerdings immer gefinkelter. Zum Artikel. (Kleine Zeitung PLUS)

Schöcklkreuz: Die Parkautomaten stehen, ab 1. Juni sind Gebühren fällig

Nach jahrelangen Debatten ist es in einem Monat so weit: Für das Parken am Schöcklkreuz und -bartl müssen Autofahrer künftig zahlen. Weitere Informationen gibt es hier.

Rund 300 Parkplätze werden ab Juni gebührenpflichtig

Für die Parkplätze bei der Troppanvilla, beim Klauberpark und entlang des Seeblickweges und des Seezentrums in Seeboden sind ab Juni Parkgebühren zu leisten. Neue Verordnung wurde bereits beschlossen. Was es damit auf sich hat.

Ralf Rangnick machte es besonders spannend

Bis zum Schluss wusste niemand Bescheid, dann kam am Donnerstag das große Aufatmen: Ralf Rangnick sagte dem FC Bayern ab und bleibt ÖFB-Teamchef. Zur Analyse. (Kleine Zeitung PLUS)

Schwere Niederlage für Sunaks Konservative: Parlamentssitz verloren

Die Labour-Partei feiert bei der Nachwahl in Blackpool einen Erdrutschsieg. Die Tories bangen nach schlechten Teilergebnissen um ihre Sitze. Auch Premier Sunak ist in Bedrängnis.

Heinz Hoenig liegt nach einer Herz-OP im Koma

Der deutsche Schauspieler Heinz Hoenig befindet sich derzeit im kritischen Zustand. Heute soll es zudem eine weitere Herz-Operation geben.

Tag der Pressefreiheit: Österreich ist kein Musterschüler

Heute ist der Tag der Pressefreiheit und das ist kein Grund zum Feiern: Österreich stürzt beim Ranking noch weiter ab. Der Gaza-Krieg fordert einen enormen Blutzoll.

Meine heutige Empfehlung: Können wir uns das Essen nicht mehr leisten?

1,1 Millionen Menschen in Österreich sind laut einer aktuellen Studie von Ernährungsarmut betroffen. Wer dabei zuerst an Hunger denkt, liegt aber nur zum Teil richtig. Zum Faktencheck.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Start ins Wochenende!