Der wütende Angriff von Bauern auf Vizekanzler Robert Habeck erschüttert Deutschland. Sie hinderten den Politiker am Donnerstag an der Nordseeküste am Verlassen einer Fähre. Hintergrund ist eine Subventionskürzung beim Agrardiesel, den die Ampel-Koalition geplant hat. Die Bauern starten aus diesem Grund heute eine deutschlandweite Protestwoche mit Blockaden an Autobahnauffahrten und Traktorkolonnen.

Heutige Empfehlungen:

Meldungen aus Kärnten und der Steiermark:

Höchstgericht hebt Gesetz zu Vollspalten-Böden auf: Übergangsfrist zu lang

Die Übergangsfrist im Tierschutzgesetz, innerhalb der Schweine noch in unstrukturierten Vollspaltenbuchten gehalten werden dürfen, ist mit 17 Jahren zu lang und sachlich nicht gerechtfertigt. Alle Infos dazu hier.

Golden Globes 2024: „Oppenheimer“ und „Poor Things“ sind die großen Gewinner

„Oppenheimer“ wurde als bestes Filmdrama ausgezeichnet. Das Fantasy-Märchen „Poor Things“ gewann den Golden Globe in der Sparte Komödie/Musical. Weitere Golden Globes gingen an Christopher Nolan, Cilian Murphy, Emma Stone, Robert Downey Jr. und Da‘Vine Joy Randolph. Alle Details finden Sie hier.

Analyse zu den Golden Globes: Was das nun für die Oscars bedeutet (Kleine Zeitung PLUS)

Die schönsten Looks des Abends:

Witwe verteidigt ihren erschossenen Mann und kritisiert die Polizei

Nach dem tödlichen Polizeieinsatz im Burgenland meldet sich nun die Witwe des Macheten-Angreifers zu Wort. Laut ihrer Aussage habe sie ihr Mann gar nicht angegriffen.

Warum bei Eierschwammerln im Winter Vorsicht geboten ist

Wer im Winter auf Eierschwammerln stößt, sollte aufpassen. Pilzexperte Gernot Friebes mahnt zur Vorsicht beim Verzehr. Alle Infos hier. (Kleine Zeitung PLUS)

Eierschwammerln im Winter - entdeckt von Leserreporter Johannes Brünner © LR Johannes Brünner

Trend „Dry January“: Wer von Ihnen verzichtet auch einen Monat lang auf Alkohol?

Schon seit vielen Jahren ist der „Dry January“, also der trockene Jänner, im Trend und hat sich weltweit verbreitet. Was halten Sie vom „Dry January“? Teilen Sie Ihre persönlichen Erfahrungen mit uns!

Elon Musk soll laut Medienbericht in größerem Stil Drogen nehmen

Der reichste Mann der Welt konsumiert offenbar Ketamin, Magic Mushrooms und Acid. Das könnte seine Zurechnungsfähigkeit als Geschäftsmann gefährden, berichtet das „Wall Street Journal“. Zum Artikel.

Erste private Mondmission in Cape Canaveral gestartet

„Peregrine“ soll gelingen, was bislang kein Unternehmen schaffte: die erste kommerzielle Mondlandung. Die Nasa ist mit an Bord und verspricht sich viel von der Mission. Hier lesen Sie alle Details.

Die Rakete vom Typ „Vulcan Centaur“ mit dem Lander „Peregrine“ soll am 23. Februar auf der Mondoberfläche aufsetzen © AFP / Chandan Khanna

Horrorsturz: Carles Falcon musste nach Crash wiederbelebt werden

Schockierende Szenen am Sonntag bei der traditionsreichen Rallye Dakar: Motorradpilot Carles Falcon stürzte in der saudi-arabischen Wüste schwer. Er wurde wiederbelebt und ins Krankenhaus geflogen. Zum Artikel.

Meine heutige Empfehlung: Fenstertage 2024 - So verdoppeln Sie dieses Jahr Ihren Urlaub

Minimale Urlaubsanträge für maximale Freizeit. Wer seinen Urlaub schon Anfang des Jahres geschickt plant, kann die Fenstertage perfekt nutzen und bekommt so mehr freie Tage am Stück. Ein Überblick.

Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die neue Woche!