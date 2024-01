Der Missbrauchsskandal rund um US-Milliardär Jeffrey Epstein sorgte in den vergangenen Jahren für Furore. Epstein starb vor rund viereinhalb Jahren im Gefängnis. Seiner langjährigen Partnerin Ghislaine Maxwell wurde stattdessen der Prozess gemacht. Ihr wurde vorgeworfen, dass sie dem Unternehmer dabei geholfen habe, junge Mädchen zu rekrutieren, die im Zuge von Partys an einflussreiche Geschäftspartner vermittelt wurden. Nun sind weitere Details ans Licht gekommen. Ein Gericht hat rund 170 Klarnamen aus den Akten veröffentlicht. In den über 900 Seiten finden sich bekannte Persönlichkeiten wie die Ex-US-Präsidenten Bill Clinton und Donald Trump, Sänger Michael Jackson sowie Prinz Andrew wieder. Mehr dazu lesen Sie hier.

14-jähriges Mädchen bei Skiunfall in Seefeld gestorben

Der Vater bemerkte das Verschwinden im Bereich der Talstation und fand das Mädchen unterhalb einer Böschung. Der genaue Unfallhergang ist noch unklar, die Polizei bittet um Hinweise.

YouTuber gewehrt Einblick in das wohl exklusivste Anwesen der Welt

Das Château du Champ-de-Bataille zählt zu den exklusivsten Anwesen der Welt. Der YouTuber Erik Van Conover hat die schönsten Facetten des Grundstücks präsentiert.

Ermittlungen in Rom wegen gepanschtem Olivenöl in Restaurants

Der Preis des „Olio d ́oliva extra vergine“ hat sich fast verdoppelt. Nun kommen gepanschter Angebote auf den Markt. In Italien flog jetzt ein Betrug mit Öl auf, das mit Beta-Carotin und Chlorophyll künstlich gefärbt wurde. Mehr dazu lesen Sie hier.

Sebastian Ofner gewinnt irren Tiebreak-Krimi gegen Jan-Lennard Struff

Österreichs Tennisprofi Sebastian Ofner ist am Donnerstag beim mit 739.945 Dollar dotierten ATP-Hartplatzturnier in Hongkong ins Viertelfinale eingezogen.

Neu im Kino: Priscilla, WM-Loser und welche Filme nun starten

Michael Fassbender muss Kicker-Antitalente in „Next Goal Wins“ trainieren, Sofia Coppola rückt Priscilla Presley in den Fokus und Anime-Meisterregisseur Hayao Miyazaki meldet sich mit „Der Junge und der Reiher“ zurück. Die Kinostarts der Woche in der Kurzkritik.

Gina Schumacher will ihrem Iain auf Mallorca das Ja-Wort geben

Die 26-jährige Tochter von Ex-Formel-1-Star Michael Schumacher lernte ihren Verlobten Iain Bethke am Reiterhof kennen. Die Zeremonie soll im Sommer 2024 über die Bühne gehen.

Kein Zucker, weniger Fleisch, mehr Obst und Gemüse: Neujahresvorsätze können auch die Ernährung betreffen. Doch allzu häufig überstehen sie das erste Monat des Jahres nicht. Wie eine Ernährungsumstellung gelingen kann, verrät Ernährungsexpertin Angelika Kirchmaier.

