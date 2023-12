Das Urgestein der CDU – Wolfgang Schäuble – ist in der Nacht auf Mittwoch im Kreis seiner engsten Familie an Krebs verstorben. Schäuble war über die Parteigrenzen hinweg geschätzt und geachtet. Für die CDU bekleidete er mehrere Ministerämter. Lesen Sie hier über die Vita des Ausnahme-Politikers.

Unterwegs mit der Müllabfuhr: Was zu Weihnachten in der Tonne landet

Mit den Feiertagen steigt auch das Abfallaufkommen in den heimischen Haushalten. Gerade im Restmüll landet so manches, was dort nicht hingehört. Helena Pichler war einen Tag mit der Müllabfuhr unterwegs und hat auf dem Weg so einiges erlebt. Lesen Sie hier die spannende Reportage. (Kleine Zeitung PLUS)

Meldungen aus Kärnten und der Steiermark

Bundesheer-Oberst: „Putin reicht dieser Abnützungskrieg“

Mit einem neuen Einberufungsrecht will die Ukraine neue Soldaten rekrutieren. Putin könnte indes die Zeit in die Karten spielen, analysiert Oberst Albin Rentenberger vom österreichischen Bundesheer. Wie es derzeit um die Lage im Ukraine-Krieg steht, erfahren Sie hier.

Ringen um Handels-KV: Letzte Chance auf eine Einigung in diesem Jahr

Noch nie zogen sich Kollektivvertragsverhandlungen im Handel über den Jahreswechsel. Dieses Mal könnte es jedoch zu einem Novum kommen. Ab 14.30 Uhr kommt es zur siebenden Verhandlungsrunde, bei der doch noch versucht wird, eine Einigung für 430.000 Handelsangestellten zu finden. Hier geht‘s zu den Details.

Nach Karriereende: Matthias Mayer und seine Rolle im Skizirkus

Am 27. Dezember 2022 war sein Rücktritt live in der Kurz-Zeit im Bild die Nachricht des Tages. Ein Jahr später steht Matthias Mayer heute als Betreuer am Rand der Stelvio. Michael Schuen hat mit dem dreifachen Olympiasieger in neuer Funktion gesprochen.

Video zum Thema: Das sagen die Ex-Teamkollegen zur „Rückkehr“ von Mayer

Rauch sieht keine Notwendigkeit für große Impfkampagne

Der Gesundheitsminister räumt ein, dass die Überführung des Impfprogramms zu Hausärzten zu Beginn nicht optimal funktioniert hat. Die Notwendigkeit für eine größere Impfkampagne wie in der Anfangsphase der Coronapandemie sieht der Grünen-Politiker aber nicht. Hier geht‘s zu den Details.

Erhöhte Sicherheitsvorkehrungen bleiben weiter aufrecht

Über die Weihnachtsfeiertage ist es zu keinem Anschlag gekommen. Die Bedrohungslage bleibe jedoch aufrecht, ebenso wie die Terrorwarnstufe vier (von insgesamt fünf). Messen und Weihnachtsmärkte würden auch in den kommenden Tagen zunehmend bewacht werden. Hier geht‘s zu den näheren Infos.

Der legendäre gelbe Smiley feiert seinen 60. Geburtstag

Vor 60 Jahren wurde der lachende Smiley geboren. Als Schöpfer gilt der freischaffende Künstler Harvey Ball. Verdient haben mit dem gelben Gesicht aber andere. Die Geschichte des modernen Lächelns erzählt Julian Melichar. (Kleine Zeitung PLUS)

„Parasite“-Darsteller Lee Sun-kyun tot aufgefunden

Der aus der Oscar-gekrönten Gesellschaftssatire „Parasite“ bekannte südkoreanische Schauspieler Lee Sun-kyun ist einem Medienbericht zufolge tot. Der Leichnam des Darstellers sei in einem Fahrzeug an einem Park in der Hauptstadt Seoul gefunden worden. Hier lesen Sie Details.

Meine Empfehlung: Zuerst kam die neue Leber, dann das Wunschkind

Verena Geier litt an einer riesigen Zystenleber. Im Jahr 2018 bekam sie eine neue Leber – und 2022 kam ihre kleine Tochter zur Welt. Von zwei Geschenken, die das Leben der Oststeirerin völlig veränderten. Sonja Krause hat die berührende Geschichte recherchiert.

