Mahlzeit! Der Verfassungsgerichtshof hat entschieden, dass die aktuellen Regeln für die Sicherstellung von Mobiltelefonen gegen das Recht auf Privatleben verstößt. Ein Manager aus Kärnten hatte das Verfahren mit einer Beschwerde in Gang gesetzt. Nun hat das Gericht unter anderem festzulegen, welche Datenkategorien und Dateninhalte aus welchem Zeitraum zu welchen Ermittlungszwecken ausgewertet werden dürfen.

E-Cards ohne Bild sind ab dem neuen Jahr unbrauchbar

E-Cards müssen bis zum 31. Dezember mit einem gültigen Lichtbild ausgestattet sein, ansonsten drohen Probleme mit dem Arzt oder in Apotheken. Karten ohne Fotos werden mit Beginn des neuen Jahres von der Sozialversicherung gesperrt. Rund 90.000 Österreicher sind aktuell betroffen.

E-Cards müssen ab 2024 mit einem gültigen Lichtbild versehen sein © Privat

Insolvenz der Signa Holding: Heute findet erste Gläubigerversammlung statt

Um die insolvente Signa Holding wird es nicht ruhiger. Heute findet im Handelsgericht Wien die erste Gläubigerversammlung statt. Die Eigenverantwortung dürfte dem Unternehmen nicht entzogen werden.

5,3 Prozent im November: Inflationsrate sinkt weiterhin nur langsam

In Österreich gab es im November nur einen minimalen Rückgang der Inflationsrate. Die Teuerung bleibt weiterhin hoch, der Trend der sinkenden Inflationsraten schwächt deutlich ab. Im Vergleich zum Vorjahr sind vor allem Treibstoffe und Restaurants deutlich günstiger geworden.

Nach wochenlangen Erdbeben: Vulkanausbruch auf Island

Was sich schon sehr lange angedeutet hatte, wurde Montagabend Realität. Auf der Halbinsel Reykjanes eruptierte ein Vulkan. Etwa 100 bis 200 Kubikmeter Lava strömten pro Sekunde aus, ein Vielfaches mehr als bei früheren Eruptionen in der Region. In der Erdoberfläche bildete sich ein rund 3,5 Kilometer langer Riss.

Doch wie kommt es eigentlich zu einem Vulkanausbruch? Hier gehts zur Erklärung.

Stolze Gagen: Das Einkommen der Top-Kulturmanager in Österreich

Wer in Österreich eine staatsnahe Top-Kulturinsitution leitet, verdient meist zwischen 200.000 und 300.000 Euro. Die Österreichische Nationalbibliothek führt den aktuellen Einkommensbericht des Rechnungshofs für die Jahre 2021 und 2022 an.

Sturm-Geschäftsführer Andreas Schicker: „Wir haben vor, mit dieser Mannschaft ins Frühjahr zu gehen“

Der SK Sturm kennt seinen nächsten Gegner auf der europäischen Bühne: In der Zwischenrunde der UEFA Conference League messen sich die Grazer mit Slovan Bratislava. Geschäftsführer Andreas Schicker gibt einen Ausblick auf den Winter.

Von der Lindenstraße nach Hollywood: Til Schweiger wird 60

Als Schauspieler und Regisseur hatten wenige einen derartigen Einfluss auf die deutsche Filmlandschaft wie Till Schweiger. Dieses Jahr stand der „Manta Manta“-Star wiederholt in der Kritik und war heftigen Anschuldigungen ausgesetzt. Warum er trotzdem positiv in die Zukunft blickt und was seine nächsten Projekte sind, erfahren Sie hier.

Till Schweiger ist zuletzt wegen seines Verhaltens am Filmset unter Beschuss geraten © IMAGO / Via Www.imago-images.de

Die Schulleiterin der Suttner Volksschule in Graz, Barbara Gmeiner, und Sozialarbeiter Yaşar Genç sind seit Jahren ein eingespieltes Team. Zusammen erzählen sie über die Herausforderungen, die fehlende Sprachkenntnisse in einer deutschsprachigen Schule mit sich bringen und appellieren an Sozialhelfer und Eltern. (Kleine Zeitung PLUS)