Das Ringen in der Handelsbranche geht am heutigen Donnerstag weiter: Einigen sich die Sozialpartner wieder nicht auf einen neuen Kollektivvertrag, setzt die Gewerkschaft die Warnstreiks am verlängerten Einkaufswochenende fort. Hier geht es zu den aktuellsten Entwicklungen.

„FinanzOnline“ in neuem Design für einfachere Handhabung

Alles neu bei „FinanzOnline“. Mehr als fünf Millionen Userinnen und User nutzen die E-Governance-Anwendung bereits. Nun kommt es aber zu weitreichenden Umstellungen. Lesen Sie hier, was sich auf der Plattform ändert und was Sie jetzt am besten wissen sollten.

Was hinter der Warnung vor „Konzernmedizin“ steckt

Ist die Sorge der Ärztekammer vor einer Kommerzialisierung der Ordinationen durch die neue Gesundheitsreform berechtigt? Mein Kollege Simon Rosner hat sich die Argumentation genauer angesehen und recherchiert, was dahintersteckt. Lesen Sie hier, was er herausgefunden hat.

EU-Länder einigen sich auf „AI Act“

Die EU könnte zum Vorreiter werden, wenn es darum geht, Künstliche Intelligenz in einem rechtlichen Rahmen zu begrenzen. Laut Insidern ist die Staatengemeinschaft nach langen Verhandlungen kurz vor einer Einigung bei den Diskussionen zum „AI Act“. Die Frage nach der Begrenzung von biometrischer Gesichtserkennung hat zu besonders heftigen Streitereien geführt. Hier erfahren Sie, wie es um die Regulierung steht.

Das Unwort des Jahres 2023 steht fest

Alle Jahre wieder wird das Wort bzw. das Unwort des Jahres gekürt. Erfahren Sie hier, welche Kreationen sich dieses Jahr die Titel, die von der Gesellschaft für Österreichisches Deutsch in Graz vergeben werden, gesichert haben.

Der Kaiser ruft und alle Stars kommen

Franz Klammer feiert in Bad Kleinkirchheim mit seinen Freunden seinen 70. Geburtstag. Zuerst kommt es zum Legendenrennen in St. Oswald, wonach eine große Gala für den Jubilar veranstaltet wird. Michael Schuen und Gerhard Hofstädter haben alle Details für Sie.

Franz Klammer bei seiner Fahrt zu olympischem Gold im Jahr 1976 © IMAGO/Imago Sportfotodienst

Trümmerbruch im Knöchel – Walkner fällt für die Dakar aus

Weniger Grund zu Freude hat Rallye-Pilot Matthias Walkner. In den letzten Trainingsvorbereitungen vor Dakar stürzte der Salzburger schwer und zog sich eine Verletzung am Bein sowie am Knöchel zu. Ein Antritt in Dakar geht sich daher nicht aus. Hier gibt es weitere Details.

Österreich gibt Hilfsgelder für Palästinenser wieder frei

Österreich hatte nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel die Gelder für neun EZA-Projekte mit einem Gesamtwert von 17,5 Mio. Euro eingefroren und überprüft. Nun werden die Gelder wieder freigegeben. Hier erfahren Sie über die Beweggründe der Entscheidung.

Konstantin Wecker verletzt: Konzerttermine müssen verschoben werden

Konstantin Wecker hat sich bei einem Sturz in Basel eine Wirbelverletzung zugezogen. Sein Arzt hat dem Liedermacher ein striktes Reiseverbot angeordnet. Einige Konzerte fallen dem Zwischenfall zum Opfer und müssen verschoben werden. Hier lesen Sie, welche Termine in Österreich betroffen sind.

Große Überraschung: Sänger Olly Murs wird zum ersten Mal Vater

Nach ihrer Trauung im Sommer gibt es nun erneut freudige Nachrichten. Olly Murs und die Bodybuilderin Amelia Tank werden 2024 Eltern. Hier gibt‘s genauere Infos!

Alkohol, Zucker und auch Koffein werden in der Vorweihnachtszeit oft über die Maßen konsumiert. Wie schädlich diese Alltagsdrogen sein können, erklärt Toxikologe Carsten Schleh in dieser Folge von „Ist das gesund?“.

Ist das gesund?