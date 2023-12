In Oberösterreich kommt es aufgrund von Stromnetz-Engpässen zu ersten größeren Einschränkungen für die Einspeisung aus privaten Photovoltaik-Anlagen. Manfred Neuper und Uwe Sommersguter haben sich angesehen, wie es in der Steiermark und in Kärnten aussieht und welche Vorbereitungen hier getroffen werden, um das Stromnetz zu entlasten. Hier geht’s zur aufschlussreichen Recherche.

Heutige Empfehlungen:

Passagiere aus Zug geworfen: Müssten ÖBB für Übernachtung sorgen?

Am Samstag strandeten Kärntner mit den ÖBB in der Steiermark und mussten daraufhin mitten in der Nacht Unterkünfte suchen. Mein Kollege Marko Petelin hat sich angesehen, welche Rechte Passagiere haben und wer wirklich für die Hotelsuche verantwortlich ist. Hier erfahren Sie mehr! (Kleine Zeitung PLUS)

Meldungen aus Steiermark und Kärnten:

Wieso Österreichs Schulen noch viel Aufholbedarf haben

Die schlechtesten zehn Prozent der japanischen Schüler sind laut den Ergebnissen des PISA-Tests so gut wie der österreichische Durchschnittsschüler - woran liegt das? Der Bildungsexperte Andreas Schleicher sieht im ZIB2-Interview einige Stellschrauben, an denen gedreht werden müsste. Welche das sind, lesen Sie hier.

Herbert Jerich: „Meine Verantwortung ist es, Erfolg zu haben“

Nach 25 Jahren übergibt Jochen Pildner-Steinburg „seine“ Graz99ers an Herbert Jerich. Michael Schuen hat vor der Übergabe „beide Präsidenten“ zum Doppelinterview getroffen und mit ihnen darüber gesprochen, wie schwer ihnen die Trennung bzw. der Einstieg ins Amt fallen. Hier geht‘s zum Gespräch. (Kleine Zeitung PLUS)

Noch-Präsident Jochen Pildner-Steinburg (links) und sein Nachfolger Herbert Jerich (rechts) © Klz / Nicolas Galani

EU-Klimadienst: 2023 wird global wärmstes gemessenes Jahr

Das laufende Jahr wird laut dem EU-Klimawandeldienst „Copernicus“ global gesehen das wärmste seit Beginn der Aufzeichnungen Mitte des 19. Jahrhunderts. Der Dezember wird daran nichts mehr ändern. Was dieses Jahr die Temperaturen hochgetrieben hat und welche Folgen das mit sich bringt, lesen Sie hier.

Die Österreicher sind besonders ablehnend gegenüber der EU

Nur 42 Prozent der Österreicher sehen die EU-Mitgliedschaft positiv. Kein anderes Land ist so pessimistisch gegenüber der Union, wie Österreich. Welche Länder weitaus mehr Vertrauen in die Staatengemeinschaft haben und wie sich der Lebensstandard der EU-Bürgerinnen und Bürger zuletzt entwickelt hat, erfahren Sie hier.

„Durch die Hölle gegangen“: Jamie Foxx spricht über medizinische Probleme

Unter großem Applaus hat sich Jamie Foxx bei den Black Cinema Awards der Critics Choice Association in Los Angeles wieder in der Öffentlichkeit gezeigt. Der Oscar-Preisträger sprach dabei unter anderem über seinen Gesundheitszustand. Hier geht’s zu den Details.

Heutige Empfehlung: Gute Frage: Was tun, wenn das Fluggepäck verloren geht?

Jedes Jahr gehen im Flugverkehr Millionen Gepäckstücke verloren. Hier erfahren Sie, was zu beachten ist, wenn der Koffer Verspätung hat, beschädigt ist oder – im schlimmsten Fall - nicht mehr auftaucht.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Mittwoch!