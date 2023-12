Dem Regen am Freitag folgt am Samstag ein Wintereinbruch, der Osttirol, Kärnten und die Steiermark mit einer dicken Schneedecke bedecken wird. Auch in Graz können bis zu zehn Zentimeter Schnee fallen, in der Nacht auf Montag sind in manchen Regionen bis zu minus 15 Grad möglich. In Kärnten stehen 422 Mitarbeiter und 120 Fahrzeuge in Straßenmeistereien für den Einsatz auf den Landesstraßen parat.

Teuerungsausgleich doppelt ausgezahlt: Finanz fordert Geld zurück

Wegen eines Fehlers erhielten zehntausende Pensionisten in Österreich den Teuerungsausgleich 2022 zwei Mal ausbezahlt, obwohl er nur einmal zustand. Die Finanz fordert nun Geld zurück – bis zu 500 Euro pro Kopf. Alle Infos dazu finden Sie hier. (Kleine Zeitung PLUS)

Tragödie: Bub (13) nach Sturz aus Hotelfenster tot

Der Bub starb nach dem Sturz aus einem Hotelfenster in Wiener Neudorf. Offenbar war er mit seiner Schulklasse unterwegs.

Sturm-Trainer Christian Ilzer: „Wir müssen uns jetzt hinterfragen“

Sturm hat die große erste Chance auf ein Überwintern im Europacup vergeben. Trainer Christian Ilzer zeigte sich aber vor allem von der gezeigten Leistung enttäuscht.

Christian Ilzer im Gespräch mit William Böving © APA / Erwin Scheriau

„Singende“ Briefkästen stimmen Briten auf Weihnachten ein

Da kommt garantiert vorweihnachtliche Stimmung auf: Die klassisch roten Briefkästen sind geschmückt und spielen Weihnachtsmelodien ab.

ORF-Newsroom: Personalentscheidungen sind gefallen

ORF-Generaldirektor Roland Weißmann hat die Personalentscheidungen für den neuen multimedialen Newsroom bekannt gegeben. Fünf von sechs Führungspositionen sind mit ORF-Journalisten besetzt.

Vater von österreichischer Hamas-Geisel: „Mache mir große Sorgen“

Laut dem Außenministerium hat die Befreiung von Tal Shoham „oberste Priorität“.

Adi, Nave und Yael sind wieder frei, von Tal Shoham fehlt jede Spur © KK

Kilde verrät, wie Shiffrin und er ein Traumpaar wurden

Mikaela Shiffrin und Aleksander Aamodt Kilde kennen sich schon über zehn Jahre. Gefunkt hat es aber erst 2020.

2023 bei der Time100-Gala: Shiffrin und Herzbube Kilde © Jamie Mccarthy

Meine Empfehlung: „Jeder von uns sollte einen HIV-Test machen“

Am heutigen 1. Dezember ist Welt-Aids-Tag. Die neue Obfrau der Aids-Hilfe Steiermark, Christina Genger-Hackl, spricht über die Bedeutung von HIV-Tests und erzählt, wie sich das Leben der Betroffenen durch neue Therapien verändert hat.