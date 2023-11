Mahlzeit! Österreichs Panzerflotte sei in einem desaströsen Zustand. Zu diesem Ergebnis kommt der Rechnungshof. 64 Prozent der Fahrzeuge der 4. Panzergrenadierbrigade sind im Zeitraum von 2018 bis Juli 2022 „nicht feldverwendbar“ gewesen. Außerdem waren sie in „abbruchreifen Garagen“ untergebracht. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) kontert dieser Kritik.

Heutige Empfehlungen

In dieser Woche bei „Maurer & Cik“

Lithium zwischen Kärnten und der Steiermark soll abgebaut werden

Seit Jahrhunderten schlummert ein riesiges Lithiumvorkommen unter der Koralm. Der Abbau wurde bereits mehrfach geplant, wurde aber immer wieder verschoben. Nun möchte sich ein australisches Unternehmen der Sache annehmen. Doch wie steht die Chance, dass der Bodenschatz an der Grenze jetzt tatsächlich abgebaut wird? (Kleine Zeitung +)

Meldungen aus Kärnten und der Steiermark

Digitale Offensive: Mehr Geld für eGovernment und Breitband

Die Regierung erhöht das Budget für die Digitalisierung im kommenden Jahr um 1,2 Milliarden Euro. Der größte Teil davon wird für den Ausbau des Breitbandnetzes verwendet. Danach folgt eine Investition ins eGoverment. Damit soll die Verknüpfung der verschiedenen Datenregister der Ministerien vorangetrieben werden. Erfahren Sie mehr zur digitalen Offensive.

Kreditvergabe besonders bei Personen unter 35 Jahren eingebrochen

Die Vergabe von Wohnbaukrediten ist in Österreich in den ersten drei Quartalen massiv eingebrochen - um 50,6 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres. Besonders stark davon betroffen sind junge Menschen bis 35 Jahren. Hier lesen Sie, was die Gründe dafür sind.

Hamas-Unterstützer rufen zu Boykott von Starbucks und McDonald‘s auf

Die Gewerkschaft von Starbucks hatte eine Post auf X veröffentlicht, der einen Hamas-Terroristen auf einem Bulldozer zeigte. Daraufhin verbot der Konzern der Gewerkschaft, das Formenlogo weiter zu verwenden. McDonald‘s geriet ins Visier der Demonstranten, weil die Fast-Food-Kette zu Beginn des Kriegs Israels Soldaten und Krankenhäuser mit Mahlzeiten versorgt hatte. Erfahren Sie mehr zum Boykott.

Jared Leto kletterte auf die Fassade des Empire State Buildings

Der 51-jährige Schauspieler begab sich am Donnerstag auf die Spuren von Spiderman. In rund 400 Metern Höhe klettere Leto an der Außenwand des Empire State Buildings in New York City empor. Ziel der Aktion war es, sein neues Album und die anstehende Welttournee seiner Band Thirty Seconds to Mars zu bewerben.

EU einigt sich auf Gesetz zur Rettung der Natur

Das Renaturierungsgesetz der EU-Staaten ist auf dem Weg. Durch das Gesetz sollen künftig wieder mehr Wälder aufgeforstet, Moore wiedervernässt und Flüsse in ihren natürlichen Zustand versetzt werden. Da rund 80 Prozent der Lebensräume in der Europäischen Union in einem schlechten Zustand sind, sahen sich die Staaten zum Handeln gezwungen. Lesen Sie mehr zum Naturschutzvorhaben.

Auf Sturm warten ein oder zwei Endspiele in der Europa League

Sturm Graz hat beherzt gekämpft, am Ende aber doch mit 0:1 bei Atalanta Bergamo verloren. Damit ist in den letzten beiden Gruppenspielen noch alles möglich - vom Aufstieg in die K.o.-Phase der Europa League über den Wechsel in die Conference League bis hin zum Ausscheiden. Trainer Christian Ilzer wünscht sich ein Endspiel in Lissabon.

Meine Empfehlung: Tourenskiabenteuer jenseits des Polarkreises

Der erste Schnee ist gefallen, die Temperaturen sinken und damit beginnt nun auch die Zeit aller passionierten Tourenskigeher. Wer geplant hat, sich einmal über die Grenzen Österreichs hinauszuwagen, der sollte sich die Reportage von Herbert Raffalt durchlesen. Gemeinsam mit seiner Familie erkundete er die Gegend rund um Tromsö in Norwegen - natürlich auf Tourenskiern.

Und damit wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende - egal ob sportlich oder erholsam!