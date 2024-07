Seeviche vom Saibling mit Rhabarber, Radieschen und Süßerdäpfeln

Zutaten

600 g Saiblingsfilet ohne Haut

1 Bund Radieschen (ca. 16 kleine Stücke) mit Grün

1 großer Süßerdäpfel (ca. 500 g)

40 ml Dill-Öl (Grundrezepte grüne Kräuter-Öle)

1 rote Zwiebel

Marinade

200 g Stangensellerie

200 g Rhabarber

100 g Zwiebel

1 Knoblauchzehe

2 cm Ingwer (15 g)

300 g Eiswürfel oder sehr kaltes Wasser

20 g Koriandergrün

1 grüne Chilischote entkernt

50 ml Limettensaft

Salz

Seeviche © Thomas Apolt

Zubereitung

Den Backofen auf 180 °C vorheizen und die Süßerdäpfel für ca. 1 ½ h darin im Ganzen weich garen. Für die Marinade alle Zutaten und auch die Blätter der Radieschen mit den Eiswürfeln in einem Standmixer sehr fein mixen. Die Marinade mit Salz und Limettensaft kräftig sauer abschmecken.

Den Saibling in 2 × 2 cm große Würfel schneiden. Die rote Zwiebel in Ringe schneiden gut mit Wasser durchwaschen und in Eiswasser geben. Für 5 Minuten darin belassen, dann herausnehmen. Die Radieschen mit einem Gemüsehobel in feine Scheiben hobeln und ebenso in das Eiswasser geben. Die Fischwürfel mit der roten Zwiebel und der Marinade mischen und nur kurz ziehen lassen.

Die Süßerdäpfel halbieren und aus der Schale kratzen. Mit einer Gabel grob zerdrücken und mit Salz und Cayennepfeffer pikant abschmecken. Jeweils einen gehäuften Esslöffel Süßerdäpfelstampf in die Mitte eines Tellers geben, darauf den marinierten Fisch und die Zwiebeln geben und auch etwas Marinade rundherum. Mit den gehobelten Radieschen belegen und mit Dill-Öl umgießen.

Guten Appetit!