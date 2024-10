Was macht GL Pharma?

Das zentrale Anliegen von GL Pharma ist es, zumeist rezeptpflichtige Medikamente zur Behandlung einer Vielzahl von Erkrankungen zu entwickeln und zu produzieren, um Menschen ein gesünderes und besseres Leben zu ermöglichen.

Was macht den Standort in Lannach besonders?

Der Standort in Lannach zählt zu den modernsten Pharma-Produktionsstätten Europas. Hier arbeiten Sie in einer innovativen Umgebung mit modernster Technologie und höchsten Qualitätsstandards. Außerdem ist der Standort an der Radlpass Straße B76 in unmittelbarer Nähe der Autobahnabfahrt Lieboch/Lannach sowohl mit dem Auto als auch mit Bus und Bahn sehr gut zu erreichen.

Wie ist das Arbeitsumfeld bei GL Pharma?

Als Teil eines familiengeführten Unternehmens profitieren Sie von einem stabilen Arbeitsumfeld. In Lannach wird auf Teamarbeit und gegenseitige Unterstützung gesetzt. Das macht GL Pharma zu einem attraktiven Arbeitgeber, der Menschen langfristige Karrierechancen in einem dynamischen und zukunftsorientierten Umfeld bietet.

Welche Benefits bietet GL Pharma?

GL Pharma bietet flexible Arbeitszeiten im Bürobereich und gut planbare Arbeitszeiten im Schichtbetrieb. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Kolleginnen und Kollegen im Produktionsbereich nach guter Einarbeitung ins Angestelltenverhältnis übernommen werden. Dazu kommen kostenfreie Parkplätze, e-Ladestationen am Gelände, Teilzeitmöglichkeiten, einen Essenszuschuss für die gemeinsame Pause in der Kantine und gratis Kaffee und Obst für alle.

Warum sollte man Teil von GL Pharma werden?

Wenn Sie eine sinnstiftende Arbeit suchen, bei der Sie Patientinnen und Patienten helfen können, ist GL Pharma der richtige Arbeitgeber für Sie. Besuchen Sie die Karrierewebsite und entdecken Sie Ihre Möglichkeiten, Teil des Teams zu werden. Arbeiten wir gemeinsam für das Wohl der Menschen! https://gl-pharma.com/de/karriere/