Nur 15 Autominuten von der Südautobahnabfahrt Bad St. Leonhard entfernt, bietet das Klippitztörl jedem sein Erlebnis am Berg. Sechs moderne Lifte, zwölf Abfahrten in allen Schwierigkeitsgraden, tief verschneiter Pistenspaß, neun Möglichkeiten zum Einkehrschwung, viel Platz auf den Pisten und keine langen Warteschlangen an den Liften machen das Klippitztörl zum Geheimtipp in Weiß.

Die Preise können sich auch sehen lassen: Für Eltern mit Kindern bis zum vollendeten 18. Lebensjahr gibt es Familienpakete; ermäßigte Tarife gibt es auch für Studenten, Jugendliche, Senioren sowie für Zivil- und Präsenzdiener. Mit dem KinderSkicenter inklusive Tellerskilift für die kleinen Pistenflitzer und der KlippiPippis Kiddy-Slope im Bärenwald mit Steilkurven, Tunnels, Wellenbahn und lustigen Figuren finden die Kids am Klippitztörl einen besonderen „Winterspielplatz“.

Tipp: Das erste Mal auf zwei Brettln? Mit dem Zauberteppich kommen Ski-Einsteiger jetzt ganz entspannt auf die Piste. Zudem gibt es Schneesportunterricht und Ausrüstungsverleih vor Ort.