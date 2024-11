Das Skigebiet Goldeck, nur fünf Kilometer von den Autobahnabfahrten Spittal Ost, Seeboden und Lendorf der A10-Tauernautobahn gelegen, bietet alles, was man für einen perfekten Familien-Wintersporttag benötigt. Neben der ausgezeichneten Erreichbarkeit und dem großzügigen Parkplatz, mit einer SKI & Kiss Zone direkt an der Talstation, punktet das Goldeck mit den modernsten Liftanlagen Kärntens, exzellent präparierten Pisten und der S1 – der längsten schwarzen Abfahrt der Alpen, die nur erfahrenen Skifahrern vorbehalten ist. Die tolle Infrastruktur, bestehend aus einem großen Skidepot an der Talstation, einer Skischule, Skiverleih, Skiservice, einem Skitouren-Lehrpfad mit LVS-Trainingspark und gemütlichen Einkehrmöglichkeiten, lässt keine Wünsche offen.

Neu in diesem Jahr: Das exklusive Restaurant „Goldalm – Mountain Dining“ direkt unterhalb des Gipfels auf 2050 Metern Seehöhe. Besondere Beachtung verdient das exklusive Goldeck Kinderland, das höchstgelegene Kärntens, welches mit einem beeindruckenden Panorama über die Berge un