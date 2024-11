Dort gibt es Spaß für Skizwerge auf Skiern, Rodeln oder Snowtubes. Sportlicher wird’s im Heidi’s Skipark. Dank seiner überschaubaren und sicheren Pisten eignet er sich für alle Könnerstufen – von Dezember bis Ende März. Highlights im Skipark: Heidi’s Streif, Heidi’s Speedstrecke und Heidi’s Achterbahn.

Zudem gibt es am Falkert die schönsten Skitouren in den Nockbergen, den 1. Kärntner Skitouren-Lehrpfad, eine beleuchtete Rodelbahn, eine Höhenloipe sowie wunderschöne Schneeschuh- und Winterwanderungen. Und die Eintrittspreise sind familienfreundlich! Heurige Highlights: Auch diesen Winter werden alle Kinder mit Hauptwohnsitz in den Gemeinden Reichenau und Gnesau bis zum Jahrgang 2010 auf die Saisonkarte im Heidi Alm Skipark eingeladen!