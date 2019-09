Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© AdobeStock

Am 23. September markiert die Herbst-Tagundnachtgleiche auf der gesamten Nordhalbkugel den kalendarischen Herbstbeginn. Die immer kürzer werdende Sonnenscheindauer hat direkte Auswirkungen auf die Nahrungsproduktion von Pflanzen (Fotosynthese). Die Blätter beginnen sich zu verfärben und fallen nach und nach ab. Warum das so ist, erklären wir in dieser Infografik.