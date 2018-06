Kleine Zeitung +

Grafik des Tages Fußball-WM 2018: Hier wird gespielt

Ob in Moskau, in St. Petersburg oder in Sotschi: Russland ist vielfältig und so sind es auch die Stadien der WM 2018. Einige wurden erst 2017 renoviert, um dem Ansturm der Fußball-Fans gerecht zu werden. Ein Einblick, wo überall gespielt wird und welche Mannschaften gegeneinander antreten.