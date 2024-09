Am Dienstag bricht eine neue Ära der Fußball-Königsklasse an. In der reformierten Champions League nehmen erstmals zwei österreichische Teams am Hauptbewerb teil. Meister Sturm, der seine Heimspiele im Klagenfurter Wörthersee-Stadion austragen muss, und Vize-Meister Salzburg messen sich in einer Liga mit 34 weiteren Teams um den Einzug in die K.-o.-Phase. Alles, was Sie zum neuen Modus, den teilnehmenden Mannschaften sowie Spieltermine und TV-Übertragungen wissen müssen, finden Sie in der großen Champions-League-Grafik.