152 Konzerte in 22 Ländern und 51 Städten waren ursprünglich für die internationale Eras-Tour geplant. 45 Songs hat Taylor Swift auf den Tourstopps mit im Gepäck. Ein Konzert dauert rund 3 ½ Stunden. Ihre Fans warteten zum Teil Jahre darauf, die Künstlerin live zu erleben. Sie bereiteten sich monatelang auf das Konzert vor, kauften dafür extra Outfits, knüpften Freundschaftsbänder, reisten von weither an. Dementsprechend groß ist nun die Enttäuschung über die Absage der Wien-Konzerte. Alles, was Sie über den Star wissen müssen.